Video/ Tare tregon si u dhunua në Tepelenë: Më shanë nga familja dhe…

Është dhunuar në fshatin Bënçë të Tepelenës aktivisti Auron Tare, i cili ka qenë pjesë e një proteste që po bëjnë banorët e kësaj zone, për kundërshtimin e ndërtimit të një fabrike gurore pranë kanioneve të Nivicës.

Banorët ishin thërritur sot në një dëgjesë publike me firmën “Eral Construction”, 3 pronarët e të cilës kanë ushtruar dhunë ndaj Tares dhe ndaj banorëve të tjerë të zonës.

Tare ndodhet në spitalin e Tepelenës, dhe më pas pritet që të bëjë një kallëzim në polici për shkak të dhunës që kanë ushtruar përfaqësuesit e firmës.

Në një komunikim me gazetarët, Tare tha se ai është qëlluar teksa ka qenë brenda në makinë, nga një prej pronarëve të firmës në fjalë, ndërkohë që dhunë është ushtruar dhe ndaj banorëve të tjerë të pranishëm.

“Nuk ka një shqetësim të madh, unë do të shkoj në komisariat që të bëje një denoncim. Megjithëse banorë dhe unë patëm një vetëpërmbajtje, nga ky sherr i panevojshëm, më lejoni që tiu shpjegoj se çfarë ndodhi.

Ishte thërritur një dëgjesë për një gurore që do të ndërtohet në një zonë turistike, banorët ishin mbledhur, dhe unë arrita në cilësinë e vëzhguesit të turizmit, nga Bashkia e Tepelenës, nga kantieri kanë dalë 3 pronarët, që janë vëllezër. Kanë qëlluar që të qëllojnë njerëzit me shqelma dhe me grushta, unë isha në makinë, kur një prej vëllezërve nga xhami më qëlloi me grusht, më shau nga familja, fëmijët.

Ishte një skenë prej rrugaçërish, e cila duhet të marrë një mësim shumë të mirë, Policia ka shkuar në vendngjarje, për të parë situatën më tutje. Unë jam larguar për të shmangur agravimin e mëtejshëm të kësaj situate, e tre njerëzve që e quajnë veten të fortë të zonës, dhe banorëve që nuk duan të dëmtohen kanionet.

Firma që ka marrë lotin e dytë të rrugës, ka marrë një leje nga Bashkia dhe për parkingun e mjeteve, mesa mësova nga banorët, kjo firmë kërkon ndërtimin e një gurore brenda kanioneve që është dhe zonë turistike”, u shpreh Tare.

Një prej pronarëve të firmës tha se nuk është ushtruar dhunë ndaj banorëve, ndërkohë që këta të fundit pretendojnë se janë presionuar dhe qëlluar.

Në vendin e ngjarjes ka mbërritur dhe policia, e cila ka shoqëruar disa prej përfaqësueve të kompanisë në fjalë, e cila ka ndërtuar dhe lotin e dytë të rrugës Kurvelesh-Progonat.