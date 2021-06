Ministria e Shëndetësisë do të ndërpresë kontratat për 1 mijë mjekë specializantë, të cilët janë punuar gjatë kohës së pandemisë.

Në njoftimin e dhënë nga ministria thuhet se duhet të ndërpritet menjëherë kontrata e 1 mijë mjekëve specializantë dhe se lista me vendet vakante që do të mbeten, pas ndërprerjes do te plotesohet me emra te tjere.

Kjo kërkesë i referohet operatorëve shëndetësorë në qarqet; Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Shkodër.

Më poshtë, dokumenti i Ministrisë së Shëndetësisë