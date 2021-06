Andi Lila: Çfarë më tha Sergio Ramos gjatë ndeshjes me Spanjën

Ish-futbollisti i Kombëtares, Andi Lila ka treguar prapaskenat dhe ironinë e një ndeshjeje me Spanjën.

I ftuar në emisionin “Top Arena”, ai tregoi komentin që kishte bërë kapiteni i kundërshtarëve, Sergio Ramos ndaj tyre.

Lila tregon se ishte Ansi Agolli ai që bisedoi me kundërshtarin dhe më pas u tregoi shokëve të skuadrës komentin e Ramosit.

“Mbas ndeshjes me Spanjën ne u futëm në dhomat e zhveshjes, ishim me kokat ulur. U fut Ansi Agolli, na tha çuna takova Sergio Ramosin, na tha në pjesë të dytë po kaloi ndonjë mesin e fushës me top në këmbë, quhet gol”, tregoi Lila.