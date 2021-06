Aeroporti i Kukësit/ Zbardhet dokumenti: Si mashtroi Balluku me çertifikimin ndërkombëtar

Aeroporti i Kukësit nuk është çertifikuar si aeroport ndërkombëtar. I premtuar nga ana e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belidna Balluku se në datën 17 qershor do të bëhej edhe certifikimi i aeroportit i cili do të ishte për fluturime ndërkombëtare, tashmë kjo nuk ka ndodhur.

Ka qenë vetë Albcontroll i cili po në datën 17 qershor ka publikuar dokumentin se si do të operojë ky aeroport.

Në dokumentin e publikuar, aeroporti i Kukësit tashmë ka një plan operimi vetëm për fluturime lokale, ose domestic flight.

Madje në planin e operimit, aeroporti i Kukësit është me modelin VFR që është tregues i lëvizjeve të brendshme dhe navigimi behët vetëm me sy të lirë dhe me sistemin GPS të vetë avionit dhe jo IFV, ku ky shërbim bëhet nga instrumentet dhe është kusht për aeroportin ndërkombëtar.

Edhe më tej, i proklamuari i aeroporti i dytë ndërkombëtar, sipas Albkontroll, është i hapur vetëm 12 orë në ditë, pra nga mëngjesi në pasdite dhe jo natën. Orët e punës dhe operimit bëhen nga ora 5.00 e mëngjesit deri në orën 17.00

Nëse do të ishte certifikuar si aeroport ndërkombëtar do të ishte në listën e aeroporteve në ICAO. Por në ICAO, aeroporti i Kukësit nuk ekziston. A do të certifikohet ndërkombatrisht ky aeroport deri në datën 15 korrik kur edhe kanë filluar që të shiten biletat, kjo mbetet për tu parë.

A është e ligjshme shitja e biletave për fluturime nga një aeroport i cili nuk ekziston?

Dhe për më tepër me çmimet që vetë kryeministri i vendit ka reklamuar dhe ka publikuar si destinacionet ashtu edhe çmimet.

Sipas kryeministrit Rama fluturimet do të fillojnë në 15 korrik për dy destinacione Kukës – Zyrih 12 EUR, Zyrih – Kukës 28.66 EUR, Kukës – Stamboll 12 EUR, Stamboll – Kukës 23 EUR.

Por a janë të mundshme dhe a është e vërtetë se këto janë çmimet reale apo vetëm çmimet e marketingut vetëm për 5 vendet e para.

Në analizën dhe dokumentet e siguruara nga Fax News, rezulton se avioni A319, i cili është avion i vogël për këto lloj fluturimesh, ka për një kosto për orë 4684 dollarë. Në këto kosto për vetëm një orë fluturim është e përfshirë, kostoja e stjuardesave, karburantit, siguracioni, kostoja për një sedilje. Udhëtimi nga Kukësi në Zyrich por edhe në Stamboll zgjat 1,5 orë.

Kjo është vetëm kosto e fluturimit në rast se fluturohet nga Kukësi. Por nëse deri në 15 korrik nuk arrihet certifikimi ndërkombëtar, atëherë fluturimi nis nga Kukësi, do të bëjë një ulje të detyruar dhe transit me kosto shtesë në Tiranë dhe më pas do të vazhdojë udhëtimin. Gjithashtu përtej zgjatjes së itinerarit dhe kostove të tjera shtesë në Rinas, shtohen edhe kostot në aeroportin e Zyrich, i cili është zyrtarisht edhe aeroporti më i shtrenjtë në Europe, ku vetëm një nisje nga Zurich, kostot aeroportuale për ulje, parkim, Navigim. kushton 1380 euro, Tax pasagjer – 28.8 euro për çdo pasagjer në nisje dhe Handling (shërbiemt në tokë) -1500 euro për fluturim.

Por kostove të pasagjerëve do t’ju shtohet edhe udhëtimi më makinë ose me autobus drejt Kukësit, ku do të nisin fluturimin, do të ulen në aeroportin e Rinasit, do të bëjnë kontroll të detyruar dhe imbarkimin nga e para dhe më pas do të nisen sërish drejt destinacionit Zurich ose Stamboll.

Sigurisht që kostoja e biletës, edhe duke u përjashtuar disa nga taksat, për shkak se 10% e aksioneve në Air Albania janë shtetërore, sërish, çmimi, i një bilete duke marrë parasysh shitje për të gjitha sediljet, pa futur fitim në të do të kushtojë mbi 55 euro. Pyetja është kush i mbulon humbjet në këtë kompani? Kush do të paguajë fluturimet nën kosto të kompanisë.

Pse kompani të tjera ajrore nuk kanë skeduluar fluturime nga Kukësi?

Derisa të certifikohet aeroporti, Zayed, Flatrat e Veriut pasagjerët do të ndjekin modelin W të fluturimeve. Pra zgjatje rruge pa sens logjik dhe ekonomik. /Faxnews/