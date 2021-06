Mançini: Do ta kemi shumë të vështirë kundër Zvicrës së Xhakës dhe Shaqirit

Trajneri i Italisë, Roberto Mançini ka thënë se pret që skuadra e tij të përballet me një Zvicër shumë të fortë në ndeshjen e dytë në grup në Kampionatin Evropian 2020 të mërkurën.

Italia e Mancinit e nisi furishëm evropianin duke e mposhtur bindshëm 3:0 Turqinë në ndeshjen hapëse të premten.

Derisa italianët i fituam tri pikët e para lehtësisht, Zvicra e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri nuk arriti më shumë se një barazim 1:1 me Uellsin.

Mancini tha se dëshiron ta sigurojë kualifikimin në mesin e 16 skuadrave më të mira në Euro sa më shpejt, por beson se Zvicra do të jetë sfidë e vështirë për t’u tejkaluar për Italinë.

“Ndeshja kundër Zvicrës do të jetë e vështirë, sepse është ekip i shkëlqyeshëm me shumë lojtarë të cilët dinë sesi ë luajnë. Trajneri i tyre është me përvojë, ne presim ndeshje të vështirë”, tha Mançini në një konferencë për media të martën.