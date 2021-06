Festat e vjedhjes së votave vazhdojnë, 5 mijë mësuesve në Tiranë nuk u jepen lekët e transportit!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, rreth 5000 mësues në Drejtorinë e Qarkut të Tiranës nuk kanë marrë lekët e transportit prej 6 muajsh, qysh prej Janarit dhe ende pa asnjë zgjidhje.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Festat e vjedhjes se votave vazhdojne!

5000 mesuesve ne Tirane prej 6 muajve nuk u jepen leket e transportit!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Përshëndetje Doktor!A keni munsi me na ndihmu se rreth 5000 mesues ne Drejtorine e Qarkut te Tiranes nuk e kane mar transportin prej 6 muajsh, qysh prej Janarit dhe ende pa asnji zgjidhje. Ku jane sindikatat qe paguhen per me i mbrojt arsimtaret?!!Ju lutem bani dicka.Falemners.Ju lutem anonim.Respekt.