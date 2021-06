Igli Tare i akuzuar për përfshirje në baste, flet i vëllai zv/ministër: Unë kurrë nuk kam pasur aksione në kompanitë e basteve

Zv/ministri i Punëve të Jashtme, Agron Tare, në një intervistë për Adnkronos, i ka cilësuar si akuza të përgatitura në tavolinë, ato të ngritura nga programi televiziv ‘Report’ në lidhje me përfshirjen e tij dhe të vëllait të tij të famshëm, drejtorit sportiv të Lazios, Igli Tare, lidhur mbi përfshirjen e tyre në një kompani bastesh.

“Gjithçka është false: Unë kurrë nuk kam pasur, në asnjë mënyrë, aksione në kompanitë e basteve, as marrëdhënie të çfarëdo lloji me njerëz të lidhur me qarqe kriminale, dhe as nuk jam hetuar ndonjëherë nga prokurori i Barit. Ajo që u deklarua nga gazetarët nuk është vetëm ofenduese për personin tim por në të njëjtën kohë është kaq absurde dhe shumë e rreme sa përjashton ekzistencën e ndonjë besimi të mirë”, tha ai në intervistë.

“Ishte e mjaftueshme për të bërë disa kontrolle të vogla, të diktuara kryesisht nga mendja e shëndoshë edhe para rregullave të gazetarisë. Nëse nuk ka pasur, dikush do të mendonte se e gjitha ishte ndërtuar me art në tryezë. Kur nuk doni t’i thelloni gjërat, zakonisht ndodh sepse i përshtatet dikujt ”, thekson ai.

“Vëllai im Igli mban pozicionin e Drejtorit Sportiv të klubit sportiv Lazio dhe është motivi për këtë fushatë shpifjesh. Ishte e qartë se ka palë të treta që kanë çdo interes për ta goditur atë. Tani për Zëvendës Ministrin Tare është koha për të vepruar. “Unë jam shumë i zhgënjyer dhe i zemëruar që një transmetues publik mund të njollosë jetën e njerëzve në TV drejtpërdrejt, duke përcjellë mesazhe të rreme dhe shumë famëkeqe për dëgjuesit. A nuk ka marrë drejtimi i lartë i Rai ndonjë përgjegjësi për papërgjegjshmërinë e gazetarëve të tyre? Unë mbuloj funksionin e Zëvendës Ministrit i Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe megjithatë nga Raporti jam caktuar si konsull në Turqi i përfshirë në një marrëveshje të tregut të transferimit në vitin 2020. Çfarë është e qartë dhe e lehtë për t’u verifikuar “, thotë Agron Tare i gatshëm të shkojë deri në fund për të mbrojtur dinjitetin e tij si njeri, si baba, si figurë publike ”.

Lajmi u theksua në gazeta, TV dhe rrjete sociale gjithashtu në Shqipëri.

“Shumë njerëz më kanë pyetur se si ishin gjërat: kolegë të cilët u përfolën pas shpine. Dhe gjithashtu në një nivel pune – vazhdon Zëvendës Ministri Tare në Adnkronos – detyrimi për t’u shpjeguar termat e çështjes përfaqësuesve të qeverisë sime nuk është një gjë e këndshme. Kam jetuar përmes tij. Një ndjenjë e fortë e shqetësimit dhe kam vuajtur për të. Megjithatë, dëmi i vërtetë u pësua nga familja ime. Të shohësh dhimbjen në sytë e prindërve të mi dhe vajzës time të mitur është vuajtja më e madhe. Dinjiteti, nga ana ime, ka një çmim. Dhe kur ajo ofendohet falas duke ndjekur një skemë shpifëse të endur mirë, dhimbja dhe zemërimi janë shumë të forta “.

Zëvendësministri i ka dhënë një mandat avokatit të tij, avokatit Ersi Bozheku për të ndjekur penalisht (qëllimi është që të veprohet edhe në frontin civil) kundër ‘Report’ dhe gazetave “të cilët menjëherë nxituan të hidhnin baltë mbi mua dhe vëllanë tim duke i bërë vetë bashkëpunëtorë në një fushatë e vërtetë shpifëse mediatike. Mbi të gjitha kam ndërmend të ndërmarr masa kundër menaxhmentit të lartë të Rai sepse e shoh të papranueshme që dikush mund të njollosë kaq lehtë një përfaqësues qeveritar të një vendi tjetër pa pasur kontrollin më të vogël mbi punën e punonjësve të tij”, përfundon Tare.