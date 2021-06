Boçi reagon pas protestës së maturantëve: “Turi” i letërsisë u fut me varkë brenda matematikës

Deputet i PD i dalë nga zgjedhjet e 25 Prillit, Luçiano Boçi ka reaguar pas protestës së maturantëve. Boçi ka akuzuar Ministrinë e Arsimit për testin e matematikës. Në një postim në Facebook, Boçi thekson se, për të shuar zemërin e tyre të arsyeshëm dhe për të kontrolluar frikën e vet, ministria i premtoi maturantëve rishikim të shpërndarjes së pikëve nga ekspertët.

EKSPERTËT E “DASHURISË” DHE TURI I MATEMATIKËS

Me “dashuri” të pamatë Ministrja e Arsimit i është drejtuar maturantëve protestuesë.

Për të shuar zemërimin e tyre të arsyeshëm dhe për të kontrolluar frikën e vet, i premtoi rishikim të shpërndarjes së pikëve nga ekspertët.

Është e njëjta skemë si me “Turin” e letërsisë vjet, tani i futur me varkën e tij brenda matematikës.

Është po e njëjta fabul e pushtimit të dijes nga injoranca e paaftësia!

Po nga cilët ekspertë?!

A thua se testi është formuluar në Ministrinë e bujqësisë dhe ekspertët e Kushit tani po e shohin testin?!

Apo, ata që e hartuan janë ekspertë që i kanë inat maturantët, ndërsa këto të dytët (të Kushit) që do t’i shqyrtojnë, ekspertë që i dashurojnë?!!!

Po kjo duket sheshit që nuk është histori ekspertësh.

Mbetet një histori e përsëritur Turi, Bese e Kushi me kapiten Ramën që me varkën e tyre me rrema, rrejnë njerëzit e shijojnë pushtetin duke pluskuar në detin e paaftësisë e duke grabitur të ardhmen e brezave të tërë.

Kushi më mirë të mos kishte folur duke i dhënë rremave për të zmadhuar rrenat e arsimit në Shqipëri.

Por meqenëse foli, së paku t’i kishte kërkuar falje maturantëve për daljen e testeve në rrjete sociale, sikur të ishin fatura lokalesh.

E mira do ishte që për të mirën e maturantëve të largohej fare nga varka turiste e Ramës!