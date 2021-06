Çfarë fshihet pas shkëlqimit sportiv të Igli Tares dhe lidhjet e fshehta me Ramën

Nga A.R.DOSTI

Cfare fshihet pas shkelqimit sportiv te Igli Tares….

Lidhjet e fshehta te tijat e te vellezerve te tij me kryeministrin shqiptar Rama….

Futbollist i Partizanit…ikur heret ne Gjermani…kariere te suksesshme…gjithashtu edhe ne Itali por pa ndonje lloj shkelqimi per tu mbajtur mend gjate…si dhe nje nga futbollistet me te mire te kombetares shqiptare te viteve 90 …te cilen e kam shoqeruar per vite me radhe brenda e jashte Shqiperie pothuajse ne te gjitha perballjet e saj…

Vitet e fundit ka patur goxha sukses ne postin e Drejtorit teknik e sportiv te FC Lacios ne Itali por se fundmi emri i tij eshte lakuar e perfolur si kurre me pare per nje perfshirje direkte te tij ne nje afere mafioze te nje kompanie bastesh sportive , per lidhjet e tij me Ndragheten e pushtetare te larte te qeverise e shtetit shqiptar ne Tirane , per nje transaksion transferues e financiar te piset lidhur me futbollistin e kombetares se Kosoves – Vedat Murriqi etj etj…

Vete Tare i ka hedhur poshte akuzat e bera publike ndaj tij se pari nga ”La Republica” e se fundi edhe nga nje emision investigativ i transmetuar se fundmi prej Rai 3 …pa lene menjane ketu edhe dy tre deklarata publike te zyrtareve te larte te hetuesise e policise italiane…

Po si eshte e verteta…cila eshte historia dhe cfare fshihet pas shkelqimit sportiv te Igli Tares…dhe cfare lidhjesh ”speciale” mban ai edhe me kryeministrin e Shqiperise….Edi Rama…

…Ne vitin 2018 policia italiane arrestoi 22 italo-shqiptare te akuzuar per pjesmarrje e aktivitet te pa ligjshem financiar ne nje kompani bastesh nen vezhgim…e cila ishte regjistruar nen emrin e E.Bajramit por shpejt hetimet cuan ne ate se kompania ne fjale e quajtur Top Bast e qe operonte me reth 400 filiale, zyra e qendra te saj ishte nen pronësinë e vellezerve Tare…Gentit dhe Iglit…

Madje bëhet fjalë se ne kete lloj pronësie ka pjesën e tij edhe i vëllai i K/M – Rama …Olsi .

Genti eshte vellai i Iglit e njeri prej tre djemve te Isa Tares – ky i fundit dikur nje rekordmen i njohur i Atletikes shqiptare e ne Prill te 1985 njeri nga 6 Arkemort-mbajtesit e percjellesit e Diktatorit te vdekur per ne varrezat e Deshmoreve te Kombit…

Genti eshte i emeruari direkt e me porosi te Edi Rames si Konsulli i Pergjithshem i Shqiperise ne Stamboll…ndaj dhe ne keto lloj vizitash të shpeshta te kryeministrit shqiptar ne shtepine e Sulltanit Erdogan ne cdo pritje e percjellje te Rames nuk mund te mungoje dot kurre as Genti Tare…dhe se per cfare takohen e se per cfare flasin tani per tani e dijne vetem ata te dy dhe Igli gjithashtu nje perkrahes e mik per koke i Edvinit…PS e Rilindjes se tij prej vitesh…e neser me siguri absolute do ta dijme edhe ne…madje shpresoj e besoj shume shpejt…

Genti e Igli po perfliten shume edhe per transferimin e dyshimte te futbollistit kosovar V.Murriqi nga Fenerbahce per tek Lazio per shumen e 17.5 milion eurove…nje futbollist ky te cilin trajneri Inzagi me se shumti e la ne stol edhe pse kostua e tij ishte teper e larte per klubin italian…e nderkohe qe thuhet e shkruhet se ne transaksionin financiar te tij kane marre pjese dy vellezerit Tare , lojtari ne fjale dhe ”menaxheri” i tij Qorrmehmeti…e askush tjeter[???]…

Eshte ende nen hetim fakti tjeter…ai i perfshirjes dhe investimit prej Igli Tares ne biznesin ndertimor e te kullave ne Tirane …ne lidhje direkte me Ndragheten, Ramen e Erion Veliajn… ku thuhet se vec tyre ish futbollisti i kombetares shqiptare ka lidhje te ngushta edhe me disa shtetare, qeveritare e zyrtare te larte e te pushtetshem ne Tirane …

Per lidhje te forta e te hereshme me Edi Ramen mund te perfshishe edhe vellain tjeter te Tareve…Auronin…”arkeollogun, historianin” e menaxhuesin e Jugut te Shqiperise e vecmas te Butrintit … ku sidomos gjate mesviteve 90 e per disa vite me radhe [ deri para dy-tre vjetesh pasi tashme jane prishur me njeri tjetrin pasi Rama e la pa pune e Auroni po jeton ketu ne USA ??? ] .. lidhja e tij me Ramen e bashkejetuesen e Piktorit ne ate periudhe nje ”zonjushe” ne moshe austro-kroato-gjermane ishte sa e forte dhe e dyshimte po aq edhe e fshehte e teper fitimprurese…ne nje biznes ilegal , te piset e kontrabande qe benin ne aksin Paris- Berlin- Limasol – Korfuz….

Jane dhjetera vizita ”flash” diten e naten te tyret ne Korfuz por edhe dhjetera mungesa e zhdukje te nje sere objektesh te rendesishme arkeollogjike, ikonike e historike kombetare ku me siguri absolute treshja ne fjale ka dore …madje dore te zeze mafioze e e antishqiptare…

Nuk ishte aspak rastesi fakti tjeter qe gati 2 vjet me pare Igli Tare i dergon Rames ne Tirane nje Carter serb …dhe e fton te shohin se bashku nje ndeshje te Juventusit ne Rome…shtypi italian beri gam – gam nja dy tre dite e me pas problemi e skandali u mbyll si me magji e ”urdher nga lart”…nderkohe qe ” Kurir” e Beogradit e pushoi investigimin e vet pas urdherit te prere te Vucicit [???]…

Eshte po Igli Tare qe mundesoi e sponsorizoi takimin ”shoë” te kryeministrit shqiptar Rama me futbollistet e njohur e me fame boterore C.Ronaldo e G.Buffon… ku thjesht per kredo politike viktima te rastit u bene dy vogelushe shqiptare nga Laci e Fushe Kruja te cileve fatkeqesia natyrore e Termetit u kishte bere gjemen familjare duke i lene pa prinder…

Flitet gjithashtu dhe eshte ende nen hetim e investigim edhe lidhja e ”afert” sidomos e transaksioneve financiare midis Igli Tares e portierit te kombetares shqiptare Th.Strakosha por edhe me nje tjeter portier po shqiptar prane ekipit te Lazios…

Njohjet e afrimet e Igli Tares me politiken e politikanet e se majtes shqiptare jane te hershme madje qe ne kohen e Fatos Nanos ku vete Igli ka qene nje simpatizante i flakte i tij por me vone edhe nje sponsor i tij sikur eshte sot ne te njejtin pozicion me Ramen…

Ishte teper provokues vendimi provizor e qe me pas u be edhe publik prej vete Igli Tares …ai qe lidhet me faktin se… ai ishte i gatshem e shpresonte qe nje dite te ishte ne krye te FSHF ose edhe te merrte kreun e Pankines se Kombetares Shqiptare… aq me shume kur burime fare te sigurta e te brendeshme saktesojne se per kete kishte marre edhe OK e Rames i cili ishte e eshte ne lufte te vazhdueshme me Armando Duken dhe disa here ka tentuar largimin e tij sikurse e provoi pak vite me pare edhe permes Bashkim Finos …apo edhe disa here po vete Rama e vallai i tij Olsi e aspak rastesisht jane shprehur publikisht se kush duhet te jete ne pankinen e kombetares shqiptare e se …ka ikur koha e italianeve [???]

Ne kete situate kujtoj qe une bera nje shkrim goxha te forte qe u pasqyrua edhe ne dy tre gazeta te Tiranes …dhe fill paskesaj Igli me ben mua Block e me fshin qe te nesermen nga miqte e tij te FB [???]…

Tashme …gjithnje e me shume …theksoi gazetari investigativ i Rai 3 …po kristalizohet fakti se ne krye te kompanise mafioze te basteve sportive Top Bast fshihet vete Igli Tare e ne krah te tij qendron edhe i vellai i vet Genti-konsulli i Shqiperise ne Stamboll …c’ka perben nje skandal te vertete pasi jo vetem Kushtetuta e legjislacioni italian por edhe rregullorja e FIGC [fed. ital. e futbollit] e ndalojne kategorikisht pronesine e pjesmarrjen e nje zyrtari te larte sportiv [ por edhe jo te tille ] si ne rastin e I.Tares ne biznese e kompani te tilla ilegjitime.

Nderkohe qe tashme Igli i gjendur ne nje situate te tille teper te sikletshme… vazhdon te hedhe poshte akuzat e per kete ka autorizuar Avokatet e tij qe ta ndjekin me kujdes ceshtjen ne fjale…

Ku ka tym ka edhe zjarr e ku del ze s’eshte pa gje…themi ne shqiptaret…ndaj duket se I.Tare veshtire te dali pa lagur nga kjo lloj historie …madje nga disa lloj historish te cilat e implikojne se tepermi figuren e tij qytetare e sportive e mbi te gjitha e zhveshin ate goxha nga lavdia, suksesi e shkelqimi i tij i dikurshem sportiv i djeshem e i sotem…

Në fund por jo e fundit nuk është aspak rastësi që gazetarucja Ilva Tare ( pjesë e afërt e vëllezërve Tare ) është ndër mbrojtëset e propagandueset – kamikaze të Ramës e bandës së tij kriminale në një Tv shqipfolës të Tiranes…dhe jo ” rastesisht” edhe gruaja e njërit prej ish – Pardesybardheve te djeshëm të PD…Eduard Selamit….

Me te gjithe lojtaret e Kombetares shqiptare shoqerohesha dendur sepse me lidhte edhe puna e profesioni pervec Iglit te cilit dukej se nuk i pelqente fort miqesia me gazetaret dhe nuk para i qeshte surrati kurre… ndaj edhe une i sillesha sic sillej dhe kurre nuk me ka intimiduar as emri e as kariera e tij …