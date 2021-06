Berisha: Rama do të mbajë përgjegjësi për këtë që ka bërë

“Unë tani jam në gjykatë dhe pasi të mbaroj në Gjykatë, Rama do të mbajë përgjegjësi për këtë që ka bërë. Unë do të fitoj dhe pastaj tërhiqem”, u shpreh Berisha në një intervistë në Syri.net me gzetarin Çim Peka duke ju referuar kështu lobingut që Rama ka bërë kundër tij për shpalljen “non grata” nga Sekretari Blinken.

Veprimi im është si në materia, i bazuar në keqinformimin e sekretarit Blinken sepse unë nuk besoj që ai vëtë të jetë angazhuar vetë për shqyrtimin e dosjeve, nga lobimi hakmarrës i vetë Edi Ramës më multimiliaderin Soros, që është padiskutim një nga njerëzit më të fuqishëm jashtë poltikës.