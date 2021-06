Denoncimi i fortë i efektivit: Shefat e policisë mbrojnë parcelat me kanabis, kanë marrë haraç nga trafikantët

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një punonjësi policie, i cili ka denoncuar kultivimin e kanabisit në zonën e Fushë-Krujës. Polici shkruan se trafikantët mbrohen në këmbim të haraçit nga shefat e tyre.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Parcelat e Hashashit mbrohen nga narkopolicia!

Lexoni mesazhin shikoni foton e qytetarit dixhital! sb

Pershendetje dr jam nje polic te komisariatit te krujes jam shum i merzitur se perdite dalim ne aksione per te shkulur droge dhe se shefat tane i mbrojme me fanatizem parcelat ne te cilat kane marre haracin.te pakten ne zonen e nikles koordinatat e parcelave te dhena jane te plota por nuk nderhyhet per ti shkaterruar,po ju nis dhe nje foto me koordinatat e sakta ku gjelberojne parcelat e hashashit te rilindjes.