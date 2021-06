• Vjedhja e zgjedhjeve në Durrës, kryekorruptuesi i OSHEE Ardian Çela shantazhon opozitën. Belind Këlliçi: SPAK të hetojë pa vonesë krimin e blerjes së votave në Durrës dhe gjithë vendin.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, BELIND KËLLICCI, NGA GJYKATA PENALE

Sot erdha në seancën ku duhet të përballesha me “viktimën” akuzuese Adrian Çelën, drejtorin famoz të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të Energjisë Elektrike. U njoha me një akuzë, akuzohem për shpifje për shkak se kam bërë publike dy kallëzime të bëra në SPAK për krime zgjedhore nga ana e Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar në lidhje me masakrën zgjedhore që është zhvilluar më 25 prill, vendi kur është ekzekutuar kjo masakër zgjedhore, në mënyrë perfekte, pa diskutim ka qenë Qarku i Durrësit, qyteti i Durrësit, ku vetëm javën e fundit zgjedhore, 5 ditët e fundit, janë disbursuar 6 milionë Dollarë nga fondi i rindërtimit.

Ku janë dhënë me mijëra leje ndërtimi. Tani që po shemben shtëpitë e qytetarëve, janë dhënë certifikata legalizimi, janë shpërndarë cash etj… Kjo është një tentativë sigurisht e dëshpëruar për të shantazhuar opozitën, për t’i mbyllur gojën kujtdo që ngre zërin dhe kërkon transparencë mbi masakrën zgjedhorë të ndodhur më 25 prill dhe një tentativë për të zhvendosur vëmendjen.

I tmerruar nga fakti që nuk e lërkon vetëm PD dhe Opozita e Bashkuar transparencën për zgjedhjet e 25 prillit por tashmë edhe partnerët tanë strategjikë Adrian Çela me sa duket ka marrë porosi për të shantazhuar drejtuesit e opozitës me këto pseudopadi.

E prita “viktimën” akuzuese në seancë për t’u përballur, sigurisht si shokët e tij, si Erjon Veliaj, nuk erdhi.

Unë këtu do të jem. Nëse mendojnë se na shantazhojnë, nëse mendojnë se ka ndonjë drejtues, funksionar politik, apo individ brenda PD që do të heshtë për atë çka ndodhur realisht më datë 25 prill e kanë gabim. Aq më tepër një njeri si unë që çdo ditë përballet me dhjetëra të rinj që largohen për shkak se shansi i fundit i tyre ishte 25 prilli për të qëndruar në këtë vend.

Atë mandat të vjedhur, atë shpresë të grabitur që i kanë bërë të rinjve mbi të gjitha ta harrojnë se ne do ta lëmë pa përmendur dhge do të ulim zërin.

Pyetje: Kur është vendosur seanca e radhës?

Belind Këlliçi: Në datë 1 Korrik e pres sërish viktimën akuzuese të vij dhe të përballemi ne gjyq. Unë nuk i lëviz asnjë presje deklaratës publike që kam bërë nga foltorja e selisë së PD dhe transparencës që kam kërkuar për këtë individ që kam kallëzuar në SPAK. Ta lëmë SPAK të bëjë detyrën e saj. Në fakt duhej të ishte ai sot këtu për të dhënë shpjegime mbi dy akuzat që i rëndojnë në kurriz, nga paditë që ka bërë Opozita e Bashkuar. Por e shohim që gjërat funksionojnë ndryshe në Shqipëri. Megjithatë unë nuk do të ndalem, më 1 Korrik do të jem sërish këtu edhe me Adrian Çelën, edhe me inceneratorin e Tiranës kur të kem gjyqin e radhës, edhe me Erion Veliajn, e me të gjithë.

Ta dinë që 25 prilli nuk kalon kollaj dhe nuk harrohet kollaj.

Pyetje: Keni informacion se në çfarë faze janë kallëzimet në SPAK?

Belind Këlliçi: Nuk kam akoma asnjë informacion të them të drejtën. Për rastin në fjalë tre javë para ditës së zgjedhjeve, në datë 2 Prill dhe dy javë më pas, në datë 14 Prill, ne kemi bërë dy kallëzime në SPAK për të parandaluar në fakt atë çka po ndodhte në qytetin e Durrësit. Por sot që ne flasim është data 9 Qershor dhe ende nuk ka asnjë reagim nga institucionet e drejtësisë.