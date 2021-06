Mesazhi i nënkryetarit të PD Edi Paloka: Kush mohon masakrën zgjedhore, mohon sakrificën e demokratëve!

Te mohosh masakren, manipulimin e procesit te zgjedhjeve te 25 prillit, pavarsisht se nga cilat interesa, motive apo detyrime nisesh, jo vetem po mohon te verteten por je duke mohuar dhe gjithe mundin e sakrificat e demokrateve qe u perkushtuan me gjitheshka ne kete proces! Me vetedije apo pa vetedije, sherbim me te mire nuk mund ti besh Rames ne kete moment.

Çdo demokrat qe do ta pranonte nje gje te tille, do te tradhetonte veten dhe te gjithe ata qe shpresen per largimin e te keqes e kane tek PD!