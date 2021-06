Konferenca e Parë Ndërqeveritare/ Holanda, 6 kushte Shqipërisë për integrimin në BE

Qeveria holandeze ka paraqitur një raport në lidhje me fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE me Shqipërinë në parlament, duke renditur gjashtë kushte që ajo konsideroi se duhet të plotësoheshin në funksion të konferencës ndërqeveritare.

“Komisioni arriti në përfundimin se Shqipëria kishte bërë përparim vendimtar dhe ishte afër përmbushjes së kushteve të vendosura nga Këshilli në funksion të IGC të parë (Konferenca Ndërqeveritare)”, thuhet në raport.

Qeveria holandeze renditi gjashtë kushte që ajo konsideroi se duheshin përmbushur para IGC-së së parë, përfshirë reformat zgjedhore dhe gjyqësore dhe intensifikimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë duke bashkëpunuar me vendet e BE-së përmes Planit të Veprimit për të zbatuar Task Forcën e Veprimit Financiar (FATF) ) rekomandimet.

Holanda tha se, Shqipëria duhet të adresojë gjithashtu fenomenin e kërkesave të pabazuara për azil dhe të sigurojë riatdhesimin dhe të ndryshojë Aktin e saj të Mediave në përputhje me rekomandimet e bëra nga Komisioni i Venecias.