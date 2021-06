“Kape gruan time me dorë dhe t’a shohim”, banorët e Lumasit përplasen me policinë

Protesta e banorëve të Lumasit, për ujin e pijëshm ka vazhduar edhe ditën e sotme. Policia ka shkuar në vendngjarje për të parandaluar ndërhyrjet e tyre gjatë punimeve.

Tashmë protesta e banorëve hyn në ditën e 21, ku nuk kanë munguar sërish përplasjet e tyre me policinë. Në pamjet e siguruara nga Fax Neës, banorët shprehen të diskriminuar nga dhuna policore.

“Kape gruan time me dorë dhe t’a shohim, turp të keni tërhiquni se nuk e bëni dot me forcë”- është thënë nga qytetarët gjatë momenteve që janë përplasur me policinë.