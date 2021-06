Dhjetra shqiptaro-amerikanë i shkruajnë Blinken për Berishën, letra…

Sekretarit te Shtetit zotit Antony Blinken

Ne nje grup qytetaresh shqipetaro amerikan me banim prej shume vitesh ne USA jemi te shqetesuar per vendimin e shpalljes Non Grata qe ju zoti Antony si Sekretari I Shtetit Amerikan keni marre ndaj ish Presidentit te Pare demokratik shqipetare Prof.Dr Sali Berisha I cili frymezoj dhe udhehoqi shembjen e komunizmit ne Shqiperi.

Ne panvaresisht qe jetojme e punojme ketu ne vendin e bekuar qe quhet Amerike , ku kemi ngulur rrenjet tona me femijet niper e mbesa mbajme ende ne memorje dashurine per vendlindjen tone e mbi te gjitha interesin per ecurine e demokracise per zhvillimin e vendit dhe popullit shqipetare.

Ne I dime mire , I vleresojme shume dhe I jemi perjete mirenjohes Amerikes per kontributin jetik qe I ka dhene Shqiperise dhe shqipetareve ne histori qe nga Presidenti Willson , Panvaresin e Kosoves dhe sot ne konsolidimin e demokracise se brishte ne Shqiperi dhe ne Kosove.

Ky kontribut I cmuar I dhene nga Amerika per popullin shqipetare e ka bere ate nje popull me amerikan dashes ne te gjithe globin.Nje merite te shtuar per dashurin e popullit shqipetare ndaj Amerikes pas vendosjes se demokracise ne Shqiperi ka Presidenti I saj I pare Prof Dr Sali Berisha I cili luftoj me komunistet dhe po lufton me mbeturinat qe la pas Diktatura 50 vjecare komuniste qe Ameriken e cilesonte si xhandarin nderkombetare te popujve

Ne zoti Sekretare I Shtetit e konsiderojme vendimin non grata ndaj Presidentit te pare democrat zotit Prof Dr Sali Berisha te paargumentuar mbi fakte te ndodhura dhe te nxituar.

Ne e kemi te veshtire te besojme qe Qeveria Amerikane te shpalli non grata nje figure te shquar si ish Presidenti Sali Berisha duke u mbeshtetur ne artikujt e gazetave ,ne ojq dhe opinionin agresiv te Partise ne pushtet dhe Qeverise.

Ne e gjykojme se cdo informacion I medias apo I OJq mbetet opinion dhe jo fakt , pa u gjykuar nga organet e drejtesise.

Ne mendojme se mardheniet midis ish Presidentit dhe ish Kryeministrit Prof Dr Sali Berisha me qeverine amerikane ne te shkuaren kane qene te shkelqyera po permendim ketu shkurtazi vetem disa prej tyre.

— Vizita e pare e Xhejms Beker ne Shqiperi e cila mbahet mend si e pashembullt nga niveli I larte I mikpritjes dhe entuziazmit dhe roli I ish Presidentit Berisha ne keto mardhenie.

—-Vizita e ish Sekretares se Shtetit Hillary Clinton dhe deklaratat e saja ne Parlamentin shqipetare se Shqiperia nen drejtimin e Qeverise dhe Kryeministrit Prof Dr Sali Berisha po ecin te sigurta dhe ne rrugen e duhur te demokracise.

—-Takimi I juaj zoti Sekretare ne vitin 2009 ne zyren tuaj me zotin Sali Berisha vleresimet dhe konsideratat positive qe keni dhene per Zotiin Sali Berisha dhe punen e tij te shkelqyer ne Qeveri per luften kunder korupsionit dhe krimit te organizuar na bejne neve qe te mendojme se opinionet e gazetave te OJQ dhe te Partise ne Pushtet jane thjesh opinione te pabazuara ne fakte.

—-Ne mbajme mend shume mire intervisten e ish Ambasadorit Donald Lu dhe vleresimet shume te mira te shprehura nga ai per Qeverine Berisha dhe personalisht Ate, duke nenvizuar nje mirkuptim te plot dhe perkrahjen qe zoti Berisha ka dhene vecmas per Reformen ne Drejtesi.

—-Ne dime dhe mbajme mend shume mire konkluzionet e pervitshme te Departamentit te Shtetit per punen dhe arritjet shume te mira te qeverise dhe personalisht te Sali Berishes ne demokratizimin e vendit, ne luften kunder korupsionit dhe krimit te organizuar.

—–Dime dhe nuk e harrojme kurre viziten e te parit President Amerikan qe shkeli token shqipetare Xhorxh W Bush dhe konsideratat e tij te shkelqyera qe dha si mesazh per Shqiperine ,shqipetaret ,Qeverine dhe personalisht per Kryeministrin Sali Berisha .

—-Ne dime gjithashtu qe sa Zoti Sali Berisha ishte President dhe Kryeminister Qeveria e tij ne asnje rast , ne asnje organizem nderkombetare nuk ka dhene kurre voten kunder USA.

—-Ne dime se ne Shqiperi nuk ka nje person te dyte qe ta doje dhe ta dashuroje Ameriken dhe popullin e saj sa Prof Dr Sali Berisha dhe qe te

kete luftuar me shume helmin komunist shqipetare 50 vjecar kunder Amerikes duke e shendruar ate ne admirim , respect dhe dashuri per Ameriken.

—-Dhe sot pas 30 vjetesh per gjithe kete lufte kunder komunizmit shqipetare dhe vendosjes se demokracise ne Shqiperi dhe dashurise se madhe te deklaruar hapur per Ameiken dhe popullin e saj, pas gjithe ketij bashkepunimi te ngushte me udheheqsit dhe Qeverit amerikane pikerisht per gjithe keto contribute Prof Dr Sali Berisha ish President dhe ish Kryeminister I Shqiperise shpallet sot shpallet nga ju non grata nga Shteti qe ai e deshte dhe e do aq shume, Amerika.

—-Pse pikerisht sot ne kete kohe shpallet non grata zoti Sali Berisha kur ai ka 8 vjet qe nuk ushtron asnje funksion politik dhe shteterore.Ne e kemi te veshtire te besojme ne vertetesine e materialeve qe merren nga shtypi I perditshem nga OJQ dhe qeveria Rama si baze per te akuzuar zotin Sali Berisha per korupsion .Ne nje kohe kur 8 vjet kjo Qeveri asnje nga keto akuza nuk e vertetoj dhe ta dergonte ne organet e Drejtesise shqipetare

Zoti Sekretare

Ne besojme akuzat qe ben sot shtypi I perditshem OJQ dhe raportet e departamentit te shtetit per korupsion shperdorim fondesh pasurim te oligarkeve bashkepunim me krimin e organizuar per ne jane fakte te patjetersueshme dhe shume te renda per Qeverine dhe personalisht Kryeministrin Rama.Nga veprimee perditshme te Qeverise Rama ne mesojme se korupsioni dhe bashkeqeverisja me krimin e organizuar jane shume here me te renda sesa ato qe ju dergohen juve per zotin Berisha.

—–Edi Rama eshte I vetme shqipetare ne funksion shteteror qe ne nje takim te rendesishme public hedh pertoke ne menyre perbuzje dhe demonstrative Flamurin Amerikan.Dhe I vetmi qe e kritikoj publikisht kete veprim arrogant te Edi Rames ishte Sali Berisha.

Zoti Sekretare nuk eshte vetem ky rast I sjelljes se padenje te Rames ndaj USA por ,dhe ne nje takim te rendesishem ne Turqi ku kerkohej vote ne mbeshtetje te projektit te USA Rama votoj kunder.Ai gjithashtu edhe ne OKB ka votuar disa here kunder projekteve te USA .

Ne nje kohe kur ne raportet e Departamentit te Shtetit I kerkohej qeverise Rama te bente nje lufte te ashper kunder droges Zoti Rama jo vetem qe nuk luftoj kundra droges por e ka kthyer gjithe vendin ne nje plantacion droge dhe baze dhe rruge kalimi per tonelata e drograve te forta ne drejtim te Europes.

Zoti Sekretare

Per shkak se Qeveria Rama bashkpunon ngushtesisht me oligarket dhe krimin e organizuar dhe mungeses se theksuar te ligjishmerise ne mbrojtje te bisneseve ne Shqiperi ka 8 vjet qe nuk afrohet dhe nuk vjen asnje investitorI huaj.

—Ju besoj se jeni ne dijeni te informacionit shume serioz zyrtare qe ka dhene OSBE per vendosjen e 200 milion dollareve nga Kryeministri Rama ne nje nga Bankat Amerikane.

Zoti Sekretare

Ne besojme se ju e dini qe Kryeministri Rama ka paguar 80 mije dollare per nje takim te shkurter dhe nje fotografi me ish Presidentin Obama dhe se per kete gjest ne kundershtim me ligjet amerikane eshte denuar njeshtetas amerikan me nje vit e gjysem burg.

—- Zoti Sekretare

Ndoshta ju nuk e dini qe Kryeministri Edi Rama eshte nje kundershtare I rrepte I fjales se lire dhe per kete shkak ka mbyllur televizione portale vecanerisht ato opozitare dhe ka projektuar nje ligj I cili eshte kundershtuar ashper nga OSBE dhe shoqata e Gazetareve te lire shqipetare.

—-Zoti Sekretare

Besoj se ju kujtohet pershendetja qe I bet marrveshjes 5 qershorit per zgjedhjet e 25 Prillit e firmosur ne Ambasaden Amerikane ne Shqiperi me dakortesi dhe pelqim te ambasadores amerikane por nuk kaloj asnje jave dhe Kryeministri Rama me arrogance e prishi kete marrveshje te duartrokitur nga ju.

—Ju besoj se e keni informacionin qe Kryeministri Rama me forcen e pushtetit te tij vodhi kartat e idenditetit te 1 milion shqipetareve dhe I perdori ato per shantazh nepermjet Patronazhisteve te saj per te shkaterruar zgjedhjet. Ky fenomen pote kishte ndodhur ne cdo vend tjeter te botes Qeveria do binte dhe zgjedhjet nuk do zhvilloheshin.

—-Zoti Sekretare Blinken

Ne mendojme se te gjitha keto abuzime po dhe shume te tjera si keto te Kryeministrit Rama me pushtetin absolut ne dem te popullit shqipetare I vetmi ze kriktik I fuqishem parimor prej demokrati dhe atdhetari ka qene dhe eshte ish Presidenti ish Kryeministri Prof Dr Sali Berisha. Ne besojme se me kritikat e tij parimore te deklaruara haptas perpara popullit shqipetare dhe me gjere me ze te forte besojme se zoti Sali Berisha eshte bere pengese e pakapercyeshme per ndokend, nje pengese qe I nevojitet dikujt domosdoshmerisht shpallja e zotit Sali Berisha non grata.

Dhe ju ja dhate kete !!!!

—– Ne mendojme se shpallja non grata e zotit Sali Berisha do ti sherbeje vetem lobeve te rrezikshme antishqipetare ,por nga ana tjeter ne jemi te sigurte se do te lendoje shume zemra shqipetare brenda dhe jashte vendit, mund te krijoje edhe percarje ne mes popullit shqipetare gje qe ne nuk e desherojme kurre.

Mund te tundoje edhe besimin e shqipetareve ne objektivitetin dhe drejtesine e Shtetit Amerikan.

Me shume Respekt dhe konsiderate per Shtetin Amerikane dhe per ju personalisht zoti Sekretare I Shteti Antony Blinken