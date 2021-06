Të shkruash me dorën e majtë, aktiviteti që ruan shëndetin e trurit

Ndërsa plakemi, të gjithë duhet të mendojmë më shumë se si ta mbajmë trurin tonë të shëndetshëm dhe të fortë, qoftë kjo përmes dietës, ushtrimeve fizike ose përfundimit të disa detyrave shtesë mendore për të na sfiduar.

Por rezulton se mbajtja e mendjes sonë të mprehtë nuk ka pse të jetë e vështirë ose tepër e gjatë. Në fakt, gjithçka që duhet janë pesë minuta në ditë duke shkruar me një dorë jo-dominuese.

Në një studim të botuar në revistën akademike Neuropsychologia, shkencëtarët ishin të interesuar të vëzhgonin ndikimet që mund të kishte përdorimi i një dore jo-dominante në shëndetin e trurit. Rreth nëntë në dhjetë njerëz në botë janë djathtak, kështu që eksperimenti i tyre u përqendrua tek pjesëmarrësit që ndërronin anët për të përdorur dorën e tyre të majtë.

Pas dhjetë ditësh ushtrimesh për të shkruar, studiuesit zbuluan se 89 për qind e subjekteve panë rritje të shpejtësisë, saktësisë dhe butësisë në duart e tyre të majta, dhe 71 për qind panë përmirësime gjashtë muaj pas përfundimit të eksperimentit.

Ata arritën në përfundimin se kjo është për faktin se praktika e rregullt e vazhdueshme kishte krijuar rrugë të reja nervore në tru, të cilat nga ana tjetër ndihmuan trupin të funksiononte shumë më pa ndërprerje se më parë.

Një tjetër arsye pse ato lidhje midis neuroneve janë kaq të rëndësishme sa plakeni? Jo vetëm që e mbajnë trurin tuaj të shkathët dhe më të harmonizuar me trupin, por ato mund të parandalojnë shenja të tjera të plakjes, siç janë harresa e përgjithshme apo edhe sëmundjet degjenerative si çmenduria dhe Alzheimeri .

Studiuesit zbuluan se vetëm 200 minuta praktikë totale çuan në një goditje të konsiderueshme në funksionin njohës për shëndetin afatshkurtër dhe afatgjatë të truri . Me fjalë të tjera, nëse do të shkruani me dorën tuaj jo-dominante për vetëm pesë minuta çdo ditë, ju mund të shihni potencialisht të njëjtat përmirësime të mëdha në nën një muaj e gjysmë.