Del foto e trafikantit të drogës të kapur në Kosovë me kryebashkiakun e Kavajës

Ku ka zyrtarë të lartë të regjimit të Ramës, aty do të gjeni edhe trafikun e drogës edhe trafikantët.

Banda e Kavajes e lidhur me Habilin e 600 kg kokaine qe u kapen ne Kosove!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr.Berisha!

Ne foto shihet qarte miqesia e drejtueseve problematik te qytetit Kavaje me narkotrafikantin ne foto Bledar Habili i akuzuar per sasite e kokaines te kapur ne Kosove.

Ne foto jane narko kryetari problematik i Kavajes Redjan Krali, narko baxhanku problematik i kryetarit bashkise Kavaje Alket Beu , Bledar Habili i cili u akuzua per drogen e kapur ne Kosove.

Te lutem Anonim