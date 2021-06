Psikologët: Si të qetësoheni shpejt kur ju pushton inati

Situatat në të cilat jeni shumë i zemëruar me dikë zakonisht nuk sjellin ndonjë gjë të mirë, veçanërisht nëse jeni të prirë të reagoni menjëherë dhe pa frena. Ekziston një hile që do t’ju ​​lehtësojë agoninë.

Psikologia amerikane Ariana Orwell thotë se gjëja është e thjeshtë, por duhet praktikuar. Përdorni “ju” në vend të “unë” dhe përshkruani se si ndiheni. Në këtë mënyrë do të distancoheni nga reagimet e tepruara dhe emocionet e forta me të cilat shpesh nuk dimë çfarë të bëjmë.

“Kur njerëzit përdorin “ti”, ata janë në gjendje të shikojnë përvojën e tyre nga një distancë”, thotë Orwell.

Në këtë mënyrë ju do të mësoni shumë nga njerëzit e tjerë që punojnë dhe mendojnë ndryshe nga ju. Jini të vetëdijshëm se gjithmonë do të fitoni dhe ndonjëherë humbni në jetë. Pranoni me kohë që disa njerëz nuk ndryshojnë kurrë dhe se nuk ka shërim, si dhe se krenaria shpesh mund të jetë në rrugën e lumturisë sonë.

Shikimi i gjërave nga një këndvështrim tjetër, çon në përvoja të reja dhe një pamje më të gjerë të problemeve personale. Një ndryshim i vogël si “ti” në vend të “unë” mund të lehtësojë situatat në të cilat emocionet vlojnë.

Edhe matematikani dhe filozofi i shekullit të 17-të Blaise Pascal aplikoi një gjë të ngjashme. Kur dikush bëri një gabim, ai i shikonte gjërat nga këndvështrimi i atij personi. “Në përgjithësi është më mirë të bindësh njerëzit për arsyet që ata kanë zbuluar vetë sesa ato të vërejtura nga të tjerët”, shkroi Pascal. Kjo do të thotë që nëse dikush nuk pajtohet me ju, së pari duhet të tregoni gjërat që ai bëri mirë, dhe pastaj ta lini të kuptojë se po gabon.