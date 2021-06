Skandali/Projekti me 54 mijë metra katrorë beton mbi truallin e Teatrit Kombëtar

Nga Titi SERANAJ

Ky është projekti “CAPRA” i kullave mbi truallin e Teatrit Kombëtar (në 2/ 3 e tij) dhe gjithë zonën përreth.

Gjithçka e rrafshuar përveç Torre Drinit, Infosoftit, dhe “Sarajeve’ të futura në “xhep”.

Bëhet fjalë për 54.000 m2 ndërtim..

Supermarketi TEATËR ndodhet në një cep.

Projektuesi nuk është marr me të por vetëm me kullat, pasi projektet janë të ndara..

Mirpo kullat gllabërojnë 2/3 e truallit të Teatri Kombëtar ekzistues, se në fakt e gjithë ajo zonë ka qen truall i Teatrit, por në paligjshmëri të plotë janë grabitur ndër vite..

Drejtësia për Teatrin nis nesër, dhe do të vihet në vend padiskutim..

Këto kulla që nuk mundën dot të mbilleshin aty me lekët e Ndrangetas dhe bekimin e dyshes Rama-Veliaj për këto vjetë, nuk do të mund të mbillen as në vazhdim..

Teatri është gropa që ju ka zënë brënda, çeshtje kohe, që ne të gjithë, t’iu mbulojmë me nganji dorë dhè.

“Teatri është Atdheu”.