Blushi, Hoxha dhe Gugalia fshijnë nga faqja e inernetit biznesin e tyre të ri, Berisha: Mafja e plehrave fshihet në pleh!

Arben Malavita, Ndrikull Hoxha dhe ndrikull Gugalia fshijne nga faqja e inernetit biznesin e tyre te ri per te cilin u publikua statusi i meposhtem.

Ben Blushi, Vjollca Hoxha dhe Stela Gugallja mafia e plehrave dhe e inceneratoreve kane krijuar ne Prill 2021 nje kompani te perbashket, ku Blushi dhe Vjollca Hoxha kane nga 16% te aksioneve dhe Stela Gugallja 67%, keshtu raporton CNA.al ne nje investigim te saj.

Kjo eshte hera e pare qe keta te tre dalin bashke ne biznes prej kohes kur u nis te flitej se Vjollca me Blushin jane ortake tek incineratori i Tiranes.

Çfare e ben interesante situaten tani eshte objekti i kompanise se re te perbashket

qe kane ngritur: gjurmimi i karburanteve (monitorimi i qarkullimit te transaksioneve ne kete fushe).

Kompania eshte hapur pasi qeveria nxori ne dhjetor nje VKM ku percakton se do te kete 3 licensa per ate qe njihet si fiskalizimi i karburanteve. Ky eshte i njejti vendim qe PD e ka cuar ne SPAK ne fillim te marsit, pasi e konsideron nje veprim korruptiv, qe mbyll tregun ne 3 kliente te paracaktuar te qeverise dhe do ta beje karburantin akoma me te shtrenjte per qytetaret. sb

https://www.cna.al/…/ekskluzive-dalin-hapur-ben-blushi…/