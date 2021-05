Shenja që tregojnë se po përjetoni stres të tepërt

Ne e dimë që stresi është shkak i shumë problemeve, veçanërisht kur është i fshehur.

Kjo është arsyeja pse duhet të njihni disa simptoma që tregojnë se jeni nën më shumë stres sesa mendoni më parë.

Jeni irrituar nga rrethanat që duhet t’ju bëjnë të lumtur

Nëse gjërat që ju ofronin kënaqësi tani ju irritojnë, kjo do të thotë që stresi ka marrë pushtet. Ai di të ngjyrosë çdo ndjenjë, dhe të reflektojë edhe në aspektet pozitive.

Ndiheni sikur duhet të mbani gjithçka nën kontroll

Në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme, por vala e papritur në të cilën nevoja për perfeksionizëm është në qendër të vëmendjes, thotë se në të vërtetë po përpiqeni të përballoni stresin. Kjo është, për ta kontrolluar atë me çdo kusht.

Keni më pak tolerancë për njerëzit sesa zakonisht

Zhgënjimi i shkaktuar nga stresi shpesh ndikon në marrëdhëniet ndërpersonale. Toleranca juaj është e humbur, e cila është arsyeja pse ju reagoni më me dhunë ndaj sjelljeve të njerëzve të tjerë që ishin plotësisht të pranueshme për ju më parë.

Jeni vazhdimisht të mërzitur

Në rast se nuk e mbani vendin, kjo do të thotë që jeni mjaft nervoz. Kjo sepse stresi po digjet në sfond. Shndërrohet në nevojën që diçka të ndodhë gjatë gjithë kohës, gjë që mund të çojë në lodhje psikike-fizike, shkruan KP.

Nuk mund të përqendroheni

Nëse po rrotulloheni në një rreth vicioz ku vazhdimisht keni një listë të gjatë të detyrimeve, por kur doni t’i realizoni, ju kap paniku, kjo do të thotë që jeni nën stres. Rezultati është një paaftësi për t’u përqendruar plotësisht.

Përgjigjet tuaja vijnë në “po” dhe “jo”

Stresi shpesh çon në humbjen e kufijve, dhe madje edhe fuqinë e arsyetimit logjik. Pastaj ju bën të ndiheni si një robot, dhe ju u jepni përgjigje pyetjeve lehtë. Në ato momente, përgjigjja e përgjithshme bie më lehtë sesa reflektimi.

Keni mbingarkesë emocionale

Të kurosh veten me akullore herë pas here është në rregull. Sidoqoftë, nëse vini re se i drejtoheni ushqimit sa herë që jeni në një krizë emocionale, kjo do të thotë se ka një problem më serioz prapa tij.