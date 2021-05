Një e treta e njerëzve që kanë kaluar koronavirusin diagnostikohen me një sëmundje mendore

Një studim i madh në Oksford që përfshin më shumë se 230,000 të dhëna shëndetësore të pacientëve tregon se një e treta e njerëzve që kanë kaluar infektimin me COVID-19 u jepet një diagnozë neurologjike ose psikiatrike brenda gjashtë muajve.

Kjo përfshin ankthin, depresionin, çrregullimet e humorit, çrregullimet e keqpërdorimit të substancave dhe pagjumësinë.

Studimi tha, “Për 13 për qind të këtyre njerëzve, ishte diagnoza e tyre e parë e regjistruar neurologjike ose psikiatrike”. Cila është lidhja? Billy Yung, një neurolog në Westmed Medical Group dhe një terapiste Jessica Gaddy Brown, shpjeguan shkakun e lidhjes dhe çfarë të dini dhe të kërkoni nëse keni pasur COVID-19.

Si ndikon infektimi me COVID-19 në tru dhe sistem nervor?

Meqenëse COVID-19 është një virus i ri, Dr. Yung tha se ekspertët janë ende duke u përpjekur të kuptojnë mekanizmat e saktë se si ndikon në tru dhe sistemin nervor. “Mekanizmi i mundshëm më i zakonshëm është që COVID-19 shkakton një përgjigje të përhapur imune, e cila shkakton inflamacion në të gjithë trupin”, shpjegoi ai.

Ky inflamacion mund të dëmtojë trurin dhe nervat si dhe pjesët e tjera të trupit. Ai shtoi se COVID-19 gjithashtu ka një prirje për të rritur rrezikun e mpiksjes në gjak dhe është shoqëruar me një rrezik më të lartë të goditjes në tru (mpiksje në tru). Rrallë, “virusi COVID-19 është gjetur direkt duke pushtuar dhe dëmtuar trurin dhe qelizat nervore”, tha Dr. Yung, megjithëse kjo ndihet të jetë një shkak shumë i pazakontë i dëmtimit neurologjik.

Ndërsa e gjithë kjo mund të ndikojë në tru dhe të shkaktojë probleme të shëndetit mendor, Dr. Yung tha se ekspertët ende nuk e dinë shkakun e saktë. “Unë dyshoj se frika dhe pasiguria e përhapur përreth COVID-19 kontribuon në këto çështje të shëndetit mendor, në krahasim me virusin COVID-19 që ndikon drejtpërdrejt në trup për të shkaktuar këto probleme të shëndetit mendor”, tha ai.

Pse ndikimi i pandemisë rrit rrezikun e zhvillimit të një problemi të shëndetit mendor?

Ndërsa disa lundronin në sfidat e një diagnoze të COVID-19, ankthi dhe simptomat e shëndetit mendor mund të jenë përkeqësuar për shkak të disa arsyeve, duke përfshirë shqetësimin për shëndetin, të mos qenit në gjendje të shihni të dashurit tuaj, si dhe ngarkesat financiare. Brown i tha POPSUGAR se “simptomat e zgjatura të COVID-19 mund të krijojnë rezultate shqetësuese, madje edhe traumatizuese, jo vetëm për pacientët, por edhe për familjet e tyre”.

Ndërsa fillimi i COVID-19 mund të ndërlidhet me një çrregullim të shëndetit mendor në të ardhmen, studimi nuk mund të marrë parasysh përvojat e shqetësimeve themelore, të pa diagnostikuara të shëndetit mendor para COVID-19, tha Brown, ndërsa shtoi se “shumë individë po jetojnë me sëmundje mendore të pa diagnostikuara me frikë ose turp të gjykimit, arsim të gabuar ose mungesë të psikoedukimit “.

Coronavirusi ka ndikuar në mënyrë unike në secilin prej nesh, dhe nëse kemi kontraktuar virusin apo jo, të gjithë kemi provuar efektet emocionale të COVID-19. Si rezultat, Brown tha, “Unë me të vërtetë besoj se do të menaxhojmë një krizë të shëndetit mendor ndërsa kalojmë në normën tonë të re, sepse kaq shumë prej nesh do të përjetojnë vështirësi për t’u përshtatur për të ndryshuar ose kanë pasur probleme të kërkojnë kujdesin shëndetësor mendor të duhur kulturor gjatë pandemisë”.