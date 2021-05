“Jam i bindur që PD ka fituar”/ Alizoti: E gjithë shtresa e mesme u ble nga Qeveria. Ja çfarë ndodhi në Berat

Deputeti i Zgjedhur i Partisë Demokratike, njëherësh drejtues politik i demokratëve për qarkun e Beratit, Tomor Alizoti në një intervistë për emisionin ‘Kjo javë’ të Nisida Tufës ka folur në lidhje me faktin se pse nuk i njohin zgjedhjet në qarkun e Beratit.

Teksa nënvizoi disa herë se në Shqipëri është bërë e rrezikshme industria e vjedhjes së votës, Alizoti tha se shtresa e mesme në të gjithë vendin është blerë nga qeveria, e cila siguroi edhe mandatin e tretë. Sipas tij, PD-ja i fitoi zgjedhjet dhe se mori vota bio nga qytetarët, pa ndikime dhe blerje.

PJESE NGA INTERVISTA

Pse kjo heshtje në PD?

Nuk di të flas për të tjerët. Është një fazë gare dhe kandidatët që po garojnë, le të garojnë dhe të ndihen të lirshme. Njeriu prononcohet kur ka diçka për të thënë.

Çfarë ndodhi në Berat?

Qeveria e këtyre 8 viteve, sidomos në këto 4 vite, ka arritur të mbizotërojë një pjesë të madhe të mediat, të ngacmojë popullsinë dhe të krijojë perceptime. Një nga perceptimet është zhvendosja e temave, e problemit real. Problemi i kësaj demokracie, është problemi me votën. Shqipëria ka pasur probleme me votën. Sot nuk është problem, është industri, blerja e votës. Demokracia nuk funksionon me votë, është e brishtë. Ky është një sistem i brishtë. Më e cënueshmja, është vota. Që të jesh i lirë do të thotë të votosh, të jesh i pandikueshëm. Edhe nëse blihesh, pavarësia nuk ekziston më. Ky sistem ka krijuar një perfeksion të blerjes së votës. Çrregullimi i votës sot është profesional.

Ju u futën në zgjedhje se këto zgjedhje do të kontenstoheshin?

Jam i bindur që PD ka fituar.

Berati u rinumërua….

Nuk është më rinumërimi dhe kjo çështje. PS në fillimin e saj kishte 8 vite opozitë, mori 63 mandate. Pas 8 vite pushtet, me konsumim, me problemet e saj, nuk shkon që të marrë më shumë se sa ishte në opozitë, nuk qëndron politikisht. Politikën se kemi shpikur ne. S’ka shpjegim logjik. Partitë në opozitë pastrohen, fuqizohen. Kjo është logjikë ndërkombëtare, botërore. Nuk është logjikë as e Alizotit dhe as e PD. Këtu nuk ka logjikë politike, por hile. Sa më profesionist të jesh në hile, aq më të padukshme e bën atë.

Sot jemi përballë faktit se qeveria ka mandatin e 3. Ju thoni se për Beratin nuk i njihni zgjedhjet…

Duhet të kuptoni diçka, që ai proces se kam qenë edhe në terren. Kam bërë çmos që ato vota të demokratëve janë vota bio. Janë vota të kristalta. Kapëm një furgon që e pa e gjithë Shqipëria. Ishte një ndër ata mjete që e pamë. Aty kanë qarkulluar tërë natën furgona. Më vinin njerëzit dhe më thonin. Aty kanë qarkulluar para pa fund një ditë para zgjedhjeve. Kjo nuk është habi dhe kjo shpjegon logjikën se njerëzit anonim që s’ju dimë as emrat janë njerëzit më të votuar. Kjo tregon qartë për blerjen e votës. Blerja e votës është shumë e rrezikshme në Shqipëri sepse është dhe shumë vështirësisht e kapshme. Po ta shihni, gjithë Shqipëria pa furgonin. Me rezervat e shtetit në kohë fushate. Unë e kam parë dhe kam folur me njerëzit. Ato që kam parë me sytë e mi, shtresa në nevojë në Shqipëri është blerë e gjitha. Lidhur dhe me Beratin. Kjo shtresë është blerë. E kishim të pamundur që ta ndalnim, pasi ishin aparaturat e shtetit.