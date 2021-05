Denoncimi i fortë: Blushi shtrin kthetrat mafioze edhe në Dardhë

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Ben Blushi me argatin e tij Nikollë Pacili po shkatërojnë fshatin Dardhë për biznesin e tyre. Për t’ia arritur këetioj qëllimi ata po mbështeten nga bashkia e Korçës nëpërmjet një projekti që mbaheti fshehtë.

Sipas qytetarit, bashkia e Korçës ka në projekt të ndërtojë një rrugë hyrëse që i shërben vetëm biznesit të Ben Blushit dhe argatit të tij Nikollë Pacilit që po shkateron pyjet shekullore të Dardhës cdo ditë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Arben Malavita shtrin kthetrat mafioze ne Dardhe!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje i nderuar doktor. Ne fshatin Dardhe bashkia Korce ka ne projekt te ndertoje nje rruge hyrese qe i sherben vetem biznesit te Ben Blushit dhe argatit te tij Nikolle Pacilit qe po shkateron pyjey shekullore te Dardhes cdo dite. Kjo eshte nje aferre koke e kombe korruptive e bashkise Korce dhe Sotiraq Filos qe behet vetem per beun e fshatit Arben Blushin.Pervecse vidhen parate e taksapaguesit duke u vene ne sherbim te nje njeriu si Ben Blushi,kete rruge nuk e deshiron asnje banor i fshatit Dardhe.Nese behet kjo rruge do priten qindra peme shekullore,do grabiten pronat e Dardhareve dhe te gjitha keto abizime bashkia Korce do i beje vetem per Arben Blushin qe te nxjere rruge hyrese per te shkuar drejt e ne biznesin e tij ne Dardhe. Bashkia Korce e mban te fshehte kete projekt korruptiv ,kam kerkuar informacion dhe ne menyre te jashteligjshme shkelin kushtetuten dhe ligjin per te drejten e informimit dhe nuk tregojne projektin e rruges.Arben Blushi me argatin e tij Nikolle Pacili po shkaterojne fshatin doktor

Na kishin piketuar pronat pa na informuar fare ,nuk kane bere asnje konsulte me banoret e fshatit ,bashkia Korce eshte kthyer ne nje sherbetore e Ben Blushit ,tani kerkon te vjedhe me shtet edhe ish repartin ushtarak ne Dardhe.