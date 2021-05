Tabaku: Ndërtimet në po përdoren masivisht për pastrimin e parave

Deputetja e zgjedhur e PD Jorida Tabaku, e ftuar në ‘Intervista e Ditës’ në studiot e SYRI TV me moderatoren Juli Kristafi, ka folur gjithashtu mbi rritjen alarmante të sektorit të ndërtimit gjatë pandemisë në Tiranë.

Kristafi: Sipas INSTAT, në tre mujorin e parë të 2021, janë miratuar 251 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, krahasuar 184 me të dhëna në tre mujorin e parë të 2020. Një rritje prej 36.4 %.

Tabaku: Ndërtimet në Tiranë nuk janë një fenomen i ri. Çdo katër muaj po dëgjojmë rritje të ndërtimeve me 30 përqind. Një e treta rritje u bë në tre vite me radhë, ku PD denoncoi se ndërtimi ishte një sektor ku po pastroheshin para, Banka e Shqipërisë e konfirmoi se financimi i ndërtimit po vinte nga burime alternative, dhe nuk justifikohej nga sistemi bankar. Bëmë xhiron e botës në raporte ndërkombëtare që ndërtimi po përdorej për pastrimin e parave. Kjo u shoqërua edhe me faktin se Shqipëria u përfshi në listën gri të manivalit për pastrimin e parave, dy faktorë shumë shqetësues edhe për Bakën e Shqipërisë, apo institucionet e pavarura që kanë ngeluar akoma pa u kapur. Nderimi është duke u përdorur masivisht për pastrimin e parave.

Mos të harrojmë se vjet u prish Teatri Kombëtar në mes të pandemisë, gjithashtu edhe shkolla ‘Sami Frashëri’ u prish gjatë pandemisë. Zhvilimi i Tiranës ka rënë në duar të rrezikshme që po e çojnë në drejtim të rrezikshëm, jo vetëm po zhduk identitetin e Tiranës, jo vetëm po zapton çdo truall publik të mbetur, çdo pronë private e kthejnë në pronë publike dhe duke i shpronësuar pa të drejtë.