Skandal me vaksinimin! Të përzgjedhurit e Ramës marrin Pfizer, për popullin vaksina kineze

Vaksinat e para kundër Covid, mbi 9 mijë doza Pfizer, u futën në mënyrë misterioze në Shqipëri në janar të këtij viti. Origjina u mbajt sekret. Kryeministri Rama i quajti dhuratë nga një vend mik, të cilin ai do të zbulonte më vonë. Debatin që krijoi mungesa e transparencës, Rama e shuajti duke u zhveshur i pari për t’u shpuar në krah.

Vendimi i kryeministrit për të qenë i pari që merrte mbrojtjen nga virusi, nuk u perceptua si privilegj. Ai erdhi natyrshëm si një zgjedhje që Rama e bëri për të zbehur dyshimet që krijoi gjetja misterioze e vaksinave. Megjithatë, është fakt që Rama ishte i pari që përfitoi dozën e Pfizer në vend, megjithëse njerëz më të moshuar se ai patën nevojë me imediate. Në vend, pati një konsensus të gjerë që mjekët, që trajtonin të sëmurët me Covid, të ishin përfituesit e parë. Disa prej tyre kishin humbur jetën. Të tjerë ishin infektuar. Pajisjet mbrojtëse ishin të pakta.

Gjithsesi vaksinimi pati një devijim që në nisje të tij. Disa të moshuar, të konsideruar “personalitete” nga qeveria, u përzgjodhën që ta merrnin vaksinën bashkë me mjekët. Emra si ish-presidenti Alfred Moisiu, aktorët Margarita Xhepa, Dhimitër dhe Roza Anagnosti, Pirro Milkani apo Tinka Kurti u përzgjodhën nga qeveria për privilegjin e mbrojtjes nga Covid që në dozat e para. Përzgjedhja diskriminonte qindra-mijëra të moshuar të tjerë, që ishin po aq të rrezikuar nga virusi vdekjeprurës. Por kryeministri Rama vendosi që të tjerët duhet të prisnin, pavarësisht se ishin në moshë më të madhe se “të përzgjedhurit” apo më të rrezikuar, për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese.

“Përzgjedhja” ishte kriminale në koncept, sepse vendoste kush meritonte të mbrohej nga vdekja dhe kush jo në një kohë kur virusi bënte kërdinë. Vende në spitale kishte pak. Kryeministri Rama e shpjegoi në këtë formë përzgjedhjen që u bë. “Janë 20 e pak persona që i kanë dhënë kaq shumë vendit dhe shoqërisë. Nuk duhet të presim që të ndahen nga jeta për tu mbajtur fjalimet, për tu treguar kujtimet dhe për tu dhënë dhe dekoratat madje sikurse është bërë një trend qesharak në Presidencën e Republikës por të bëjmë atë që mund të bëjmë sot për sot”, tha Rama.

Disa muaj më vonë, disa prej këtyre personaliteteve u shfaqën në spotet elektorale të Partisë Socialistë përgjatë fushatë së 25 Prillit.

Por Lapsi.al ka zbuluar se “përzgjedhja” e atyre që do të vaksinohen vazhdon ende sot. Në heshtje, qeveria ka bërë një ndarje në procesin e vaksinimit. Një shtresë sërish “e përzgjedhur” merr vaksinën më të mirë të prodhuar nga kompania Biontech/Pfizer. Një shtresë tjetër, që është shumica e popullit merr vaksinën me më pak efektivitet, atë kineze, ose atë mbi të cilën ka dyshime për efekte anësore të konsiderueshme, Astra Zeneca.

Kushdo që është vaksinuar këto muaj në çadrat e ngritura në qendër të qyteteve ka pasur mundësi të zgjedhë mes vaksinave kineze dhe më vonë mes Astra Zeneca, ndërsa një pjesë më e vogël, me vaksinat ruse, Sputnik V.

Po kush është vaksinuar me dozat e Pfizer?

Lapsi.al ka mësuar se Pfizer është përdorur sërish për një shtresë njerëzish, që qeveria i konsideron më të privilegjuar. Janë ata që për hir të pozicionit që kanë në shoqëri, iu është dhënë mundësia të përfitojnë nga kontaktet me drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë.

Lapsi.al mësoi se deputetët dhe administrata e kuvendit është vaksinuar me Pfizer, ndërkohë që këto doza nuk janë të disponueshme për qytetarët e moshuar, të cilët marrin vaksinat kineze apo të tjerë me Astra Zeneca. Pak kohë më parë, infermierët e dërguar nga Ministria e Shëndetësisë zbarkuan në ambjentet e Kryesisë së Kuvendit dhe kanë vaksinuar deputetët dhe administratën e parlamentit. Njësoj është vepruar edhe me ministrat e qeverisë, apo me zv.ministrat, drejtorë të niveleve të larta, biznesmenë etj.

Janë njerëz afër qeverisë, apo ata që kanë mundur të gjejnë një kontakt me pushtetarët që kanë marrë një dozë Pfizer, të cilat nuk janë në dispozicion për të moshuarit e thjeshtë.

Abuzimi është i dyfishtë. Shpura e qeveritarëve dhe qindra drejtorë të lartë të administratëes apo mijëra njerëz afër mazhorancës, jo vetëm janë përzgjedhur duke u vaksinuar me Pfizer, por për këta është shpërfillur radha e moshës. Në këtë peridhë në sheshin ‘Skënderbej’ vaksinohen vetëm të moshuarit mbi 60 vjeç dhe personat që punojnë në shërbime të caktuara, si për shëmbull, policë, gazetarë, në shërbimin e transporteve, hoteleri-turizëm etj.

Javët e fundit, diskriminimi me vaksinat është kthyer në një fenomen aq banal, sa mjafton një kontakt me Ministren e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliun apo me ndonjë nga vartëset e saj dhe kushdo mund të përfitojë një dozë Pfizer. Përndryshe, zgjedhjet janë vetëm me dozat kineze apo Astra Zeneka.

Interesante ishte shfaqja e Erion Veliajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mes të muajit maj. Veliaj u shfaq në një foto me ish-ambasadorin Arvizu shoqëruar me mesazhin, ku shkruante se kjo ishte dita e parë kur mund të dilje pa maskë në publik. Në fakt, dita e parë pa maskë në publik mund të dilte vetëm një person që kishte marrë të dyja dozat e vaksinës dhe Veliaj është kategorikisht i përjashtuar nga shtresat që përfitojnë nga vaksinat. Në fakt, drejtuesit e Bashkisë e kanë marrë tashmë dozën e Pfizer, njësoj si pushtetarët e tjerë të lartë.

Pse Pfizer?

Dozat e Pfizer janë aktualisht ato që garantojnë mbrojtjen më të madhe nga Covid-19. Produkti i Pfizer/Biontech arrin të nxisë një reagim më të fortë të organizmit kundër Covid-19 dhe efektet anësore janë të papërfillshme.

Një tjetër arsye përse Pfizer është më i preferuar se vaksina kineze është se ka marrë aprovimin nga EMA dhe i jep mundësinë të vaksinuarit të lëvizë lirisht në Bashkimin Europian.

Njësoj e aprovuar është edhe Astra Zeneka, por efektet anësore të kësaj vaksine, kanë qenë objekt i dyshimeve të mjekëve në shumë vende të Europës. Ndërkohë, efektet e vaksinës kineze janë në limitet e standartit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Për këto arsye, dozat e Pfizer po përdoren vetëm për një kategori të përzgjedhur në vend dhe çdo i moshuar që paraqitet për t’u vaksinuar ka vetëm një zgjedhje, atë kineze./Lapsi.al