Përgjimet/ Kushëriri i ish-ministrit të PS në bandën shqiptaro-kolumbiane të drogës, kush ishte roli i tij

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me një grup trafikantësh të arrestuar dje në Itali. Sipas mediave italiane, shqiptarët e arrestuar, Julian Hoxhaj dhe Indrit Karafili, janë miq të Moisi Habilajt, ku thuhet se janë njohur në burgun e Bicoccas.

Habilaj u arrestua për trafik droge në tetor 2017, ndërsa është dënuar në shkallë të dytë me 15 vjet burg.

Më poshtë po publikojmë artikullin e Meridioneës për rastin në fjalë.

Nga operacioni ku u sekuestruan 365 kilogramë marijuanë e kokainë, janë arrestuar në total 13 persona nga policia e Katanias.

ARTIKULLI

Ata e braktisën atje, pa para dhe rroba. Natalino i dha para, rroba dhe kur arritën paratë Mosè i bleu një kostum të Juventusit”. Është 9 prill i 2019 dhe përgjimet e Guardia Di Financa regjistrojnë një bisedë brenda një BMë X3 që lëviz nëpër rrugët e Catania. Brenda makinës ndodhen tre persona: dy trafikantët e dyshuar shqiptarë të drogës Julian Hoxhaj dhe Indrit Karafili dhe një i ri 26-vjeçar nga Katania. Ata diskutojnë për biznesin, furnizimet e drogës dhe çmimet, por gjithashtu për një farë Moisiu dhe një miqësi të veçantë të lindur në korridoret e burgut të Bicocca-s.

Pas këtij emri, në letrat e hetimit të Cocorito, do të ishte Moisi Habilaj, trafikanti shqiptar i drogës, i cili përfundoi pas hekurave në tetor 2017. Habilaj, i dënuar në shkallë të dytë me 15 vjet burg, është protagonist i një historie hetimi ndërkombëtar për marrëdhëniet me ish-Ministrin e Brendshëm shqiptar Saimir Tahiri. Por ka edhe më shumë sepse ai është zhdukur që nga 9 janari. Zyrtarisht u deklarua i arratisur nga policia pasi u largua nga banesa në San Michele di Ganzaria ku ai ishte subjekt i regjimit të paraburgimit në shtëpi.

Në qendër të diskutimit të përgjuar, sipas hetuesve dhe siç raportohet në urdhrin e paraburgimit, do të ishte ndihma që Natalino Nizza (i pa hetuar në këtë procedim), i kishte dhënë Habilajt.

Dhe kishte qenë pikërisht miqësia mes të dyve që i hapi rrugën udhëtimeve të biznesit të Hoxhaj dhe Karafilit në Catania. Nizza, përveçse djali i bosit Giovanni, i njohur si “bananja”, është dhe nipi i Andreas, trafikanti 30-vjeçar i drogës, i arrestuar dhe burgosur në “41 bis” pas dy vitesh në arrati, i aftë për t’u ngjitur në radhët e familjes Cosa Nostra të Santapaolas.

“Përgjimet mjedisore – shkruajnë hetuesit – zbulojnë se Natalino Nizza ishte i interesuar të ndërmerrte një marrëdhënie të qëndrueshme për blerjen e marijuanës me shqiptarët, e vlerësuar fillimisht në 30 ose 40 kilogramë, e destinuar qartë për të furnizuar sheshet e shpërndarjeve”.

“Unë fola me xha Natalinon – shpjegonte një burrë që ishte në makinë me Hoxhajn dhe Karafilin – dhe ai më tha ‘më lër të flas me ta’, sepse ai ka kaq shumë sheshe”. Ndërmjetësi, i cili sipas hetuesve do të kishte shoqëruar shqiptarët në shtëpinë e familjes Nizza, duket se di shumë sekrete të biznesit të drogës dhe më gjerë. Por në rrjetin e dy burrave shqiptarë kishte edhe klientë të tjerë. Një grup i parë, për hetuesit, ishte ai që u formua nga Sebastiano Lombardo, Carmelo Musumeci dhe Salvatore Litteri, dhëndri i fundit i bosit të mafias Salvatore Cappello. Marrëdhëniet ishin solide edhe me Francesco Condorelli dhe Concepts Bonaccorsi.

Në qendër të dialogut do të ishte një borxh prej rreth 80 mijë eurosh për një furnizim droge. Paratë janë papaguara ende, sipas hetuesve nga Bonaccorsi dhe bashkëpunëtorët. “Ti shkon atje dhe ata kërkojnë një justifikim dhe e dini se çfarë ju thonë? “Eja nesër”, – i shpjegoi ndërmjetësi i Nizza trafikantit shqiptar. Kështu që për të rimarrë kredinë u vendos që të përfshihej një njeri misterioz, i njohur si “njeriu i verbër”.

Në çdo rast, pas një mosmarrëveshjeje, biznesi do të kishte vazhduar në rrugën Pulia-Siçili. Një rrugë e mirëkrijuar për klanet shqiptare që importojnë sasi të mëdha droge në Itali, por që do të impononte mendime të dyta të mundshme në mendjen e Karafilit për shkak të humbjeve të shumta për shkak të ‘rrëmbimeve’ nga policia. “Trafikimi i marihuanës në Shqipëri prej 3 vitesh është i paligjshëm.”- shpjegoi ai në një dialog që daton nga viti 2019 – që kur erdhi ai copë mu… deri para tre vitesh ishte kështu … 10 përqind u mor nga shteti”. Sidoqoftë, nuk është e qartë se kujt i referohet Karafili.