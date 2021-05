Avokatja denoncon skandalin e ujit të pijshëm në Tiranë: Uji i lalit me koifiçent alarmant negativ

Avokatja Enida N. Bozheku ka denoncuar ujin e Bashkisë Tiranë, ku sipas një testi, uji rezultoi i pa pijshem me koeficient 322 (norma ideale 15) dhe gota mbas elektrolizes me ngjyre moçali.

Postimi i avokates Enida N. Bozheku

Pershendes Bashkine Tirane me analizen krahasimore te ujit çezëm dhe te blere. Cezma Lalit eshte ky me rezultat, i pa pijshem me koeficient 322 (norma ideale 15) dhe gota mbas elektrolizes me ngjyre moçali. Uji i blere, i pranushem, por jo ai qe shitet se eshte nga reklamat propagandistike (me mire se i Bashkise mbetet, gjithesesi). Faleminderit Lali, se vec taksa paguaj si ne Neë York, perfshire edhe per arsimimin nen medioker te brezave qe vine.