Rama, makinacione për të tërhequr padinë në Kushtetuese për 30 qershorin, analisti: Nëse kjo ndodh, ky vend ka prekur fundin

Analisti Afrim Krasniqi tha në Absolut 4 në A2CNN se këtë të hënë ka ndodhur një zhvillim, i cili sipas tij, mund të përfundojë me tërheqjen e padisë për zgjedhjet lokale nga Gjykata Kushtetuese.

Ai bëri të ditur se po tentohet të ndryshohen drejtuesit e shoqatës së bashkive në mënyrë që të tërhiqet padia për zgjedhjet e 2019-ës.

“Në lidhje me Gjykatën Kushtetuese, ka disa detaje të vogla që janë shqetësuese. Sot, shoqata e bashkive ka adresuar në Gjykatën Kushtetuese legjitimitetin në zgjedhjet lokale dhe kryetarët e të majtës në bashki të caktuara kanë marrë një nismë të çuditshme. Ata kanë mbledhur kryetarët e bashkive dhe kanë shkarkuar drejtuesit në mënyrë që të zgjedhin dikë dhe të shkojnë në Gjykatë Kushtetuese dhe të tërheqë padinë.

Skena të tilla kaq të padenja dhe fyese… është e papranueshme. Ne e kemi pranuar që kemi dy shoqata dhe sot kryetarët e majtë janë mbledhur për të shkarkuar kryetarin e djathtë”.

“Nëse kjo është vijë zyrtare dhe nëse vërtetë ky akt përfundon në Gjykatën Kushtetuese me tërheqjen e padisë dhe ndryshimin e pozicionit, atëherë ky vend ka prekur fundin. Kur prek fundin nuk ka rëndësi se kush është president apo kryeministër as kryetar i Kushtetueses. A ka në këtë vend njerëz që kanë kurajë, qytetari, që mund të shpëtojnë nga këta njerëz? Nëse akti i sotëm përfundon në Gjykatën Kushtetuese me tërheqje të palës që ka bërë padinë, atëherë mbyllet automatikisht çështja”, u shpreh Afrim Krasniqi.