Vjedhja skandaloze që u bëhet shqiptarëve nga OSHEE me faturat e energjisë

Ish-kryeministri Berisha ka denoncuar vjedhjen që u bëhet qytetarëve me faturat e energjisë elektrike

Postimi i plotë

Matsat elektrik, mjet i vjedhjes shteterore ndaj qytetareve.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje z Berisha nese deshironi te angazhoheni seriozisht me bindje te plote matematikisht del qarte vjedhja me paramendim e kesaj qeverie te ndyrew si ne asnje vend tjeter te botes ku qeveria pervec te tjerave vjedh popullin e saj me matesat e energjisde elektrike

Shkurt qarte pastert nese matesi regjistron 100 kilovat psh te pakten 30 me 35 kilovat jane te vjedhura.

kam nje biznes te voh=gel qe ushqehem me disa makineri tre fazoreshe dhe te fuqishme meqenese kam mates nga ata te vjetrit harxhoj energji rreth 150 kilovat ne muaj ndersa ne shtepi qe skam antare te tjere ne shtepi shpenzoj 40 m e 500 kilovat qe dmth me grabisin shtet qe enkas ka rregulluar matesit te vjedhin