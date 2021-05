Skandali në manipulim/ 324 zgjedhës në një kuti, por nuk ka fare listë zgjedhësish

Petrit VASILI

Fakte te reja, masakra e 25 prillit po demontohet totalisht!

Berati dhe Gjiirokastra deshmite, qe fundosin perfundimisht 25 prillin si masakra mafioze e rilindjes qe ka qene e tille ne gjithe teritorin.

Dokumente te reja asgjesojne plotesisht dhe rrezojne teresisht 25 prillin.

Votime me dhjetra here nga nje person ne Gjirokaster dhe ne Berat.

Ne Berat ne Q.V 3446, mungon Raporti PEI, citohet qe kane nenshkruar 324 zgjedhes, por nuk vendoset ne dispozicion lista e zgjedhesve, nderkohe ne kuti ka 327 vota, pra ka me shume flete votimi se sa votues te pretenduar!

KAS eshte balle per perballe me ligjin dhe dokumentet flasin vete, cdo devijim nga drejtesia e con vete KAS perpara drejtesise.