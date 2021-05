Dhunimi i marrëveshjes së 5 qershorit, paratë e krimi, faktorë të grabitjes së mandatit të tretë

Nga Kastriot ISLAMI

1. Në raportin e Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve, përmes një artikulimi “standart” shkruhet se “…Ndryshimet kushtetuese e zgjedhore të tetorit 2020 s’u paraprinë nga konsultimet e duhura me aktorët…”. Duke pranuar kështu se “prishja e marrëveshjes së 5 qershorit”, pasi u arrit “konsensusi gjithëpërfshirës” mes të gjithë palëve, me angazhimin/pjesëmarrjen serioz të “partnerëve”, madje në rezidencën e ambasadores amerikane në Tiranë, ku ishin prezent edhe ambasadori i BE dhe ndiqnin më vëmëndje ambasadori i BM dhe Gjermanisë, është kryer tërësisht në mënyrë të njëanshme nga Rilindja. Ky së bashku me krimin janë faktorët kryesorë e përcaktues prej nga duhet nisur analiza racionale e asaj që opzita e quan “masakra zgjedhore 2021”.

2. Prishja e marrëveshjes së 5 qershorit 2020 përbën një nga “dhunimet” kryesore të standarteve demokratike që përcaktojnë zgjedhjet e lira e të ndershme. Ky dhunim është i dukshëm se është bërë me një ligj të miratur në mënyrë të njënashme, në sy të gjithëve dhe kundër atyre që kërkonin ndryshim. Dhunim të cilin opozita fillimisht e kundërshtoi fuqimisht por në fund të fundit u detyrua ta “pranonte” sepse dhunuesi ishte gati të prishte edhe marrëdhëniet me SHBA e BE, duke gjykuar se ky ishte mekanizmi kryesor që mund ti garantonte mandatin e tretë; të gjithë “parregullsitë” e tjera do të vendoseshin në funksion të kësaj “parregullsie”-lokomotivë… Edhë në raportin e OSBE/ODHIR ky dhunim “stigmatizohet” si “parregullsi” por realisht është kryemanipulimi. Kurse krimi, pasi ishte goditur për disa vjet me dekriminalizmin, është rikthyer fuqishëm, ndonëse i maskuar, në zgjedhjet e 2021.

3. Në vijim do të analizoj vetëm ndikimin e “dhunimit” të marrëveshjes së 5 qershorit…Favoret e këtij “dhunimi” per Rilindjen duket se ishin llogaritur në mënyrë diabolike. Nga të dhënat e terrenit e llogaritjet rezulton se “dhunimi i marraveshjes së 5 qershorit” ka pasur ndikim të drejtëpërdrejtë e të fuqishëm në i) pengimin e opozitës për të konkuruar me “1 listë“ të vetme, sepse kjo mund të garantonte arritjen shumicën qeverisëse; ii) uljen e ndjeshme të votave të LSI; iii) reduktimin e konsiderueshëm të mandateve të LSI; iv) ringjalljen e një “sigurece shpëtimi”(salva vita) dhe v) rrjedhimisht “grabitjen” e rreth 7-12 mandateve (vetëm nga prishja e marrëveshjes së 5 qershorit), me synim sigurimin e 74 mandateve qeverisëse, i “vetëm” për herë të tretë, por edhe të garantuar nga “sigureca e shpëtimit”.

4. Ky “dhunim” i marrëveshjes së 5 qershorit s’është i vetmi, por është ndoshta më i rëndësishmi për disa arsye: i) shërben si themel mbi të cilin vepron “blerja e votës” dhe “kërcënimi i zgjedhësve” por edhe faktorët e tjerë; ii) është më i dukshmi e iii) ka ndikimin të konsiderueshëm në “grabitjen” e mandatin të tretë. “Dhunimi” i marrëveshjes së 5 qershorit, duke minuar besimin reciprok të palëve te procesi zgjedhor, ka mjaftuar për të goditur integritetin e zgjedhjeve “të lira e të ndershme”. Përmes llogaritjesh “kokëforta” tregohet se ky “dhunim” ka qënë me ndikim të fuqishëm në tjetërsimin e rezultatit elektoral, duke i mundësuar “dhunuesit” të grabisë mandatin e tretë qeverisës dhe të shfaqet në sytë e të gjithëve, edhe dhunues, edhe grabitës edhe fitues?! Kjo ka krijuar zhgënjim dhe dëshpërim të madh te shumica e shqiptarëve që prisnin dhe ishin të sigurtë, e madje janë të bindur se ndryshimi ka ndodhur pavarësisht se cilësia e zgjedhjeve është dëmtuar rëndë dhe vota e tyre është tjetërsuar.

5. Nëse konkurimi do të zhvillohej me sistemin e miratuar me “marrëveshjen e 5 qershorit”, llogaritjet tregojnë qartas se Rilindja s’do të mund të kishte maxhorancën qeverisëse për herë të tretë. Më konkretisht, ky përfundim mbështetet tek llogaritjet e shifrës së mandateve të “grabituara” vetëm nga “dhunimi” i marrëveshjes së 5 qershorit. Në këtë rast, edhe vetëm me 107 mijë votat që nuk arritën ti grabiten, LSI do të kishte 11-12 mandate. Marrja në konsideratë e të gjithë marifeteve të tjera, qoftë edhe vetëm të atyre të paraqituara në Raportin e OSBE/ODHIR, tregon qartas se “fituesi” i vërtetë i zgjedhjeve të 25 prillit 2021 janë ato forca që kërkonin ndryshim”.

6. Natyrisht vlera aktuale mandateve, në një përqindje të madhe e grabitur, do të ulej ndjeshëm nëse do të merreshin në konsideratë apo do të kryheshin llogaritje të ngjashme edhe për ndikimin e faktorëve e tjerë, të përmendur në raportin e OSBE/ODHIR, të tilla si blerja e votës, përdorimi i mjeteve administrativë, përdorimi antiligjor i “të dhënave personale”, apo hilet me fletën e votimit që u pasua nga mbi 83 mijë fletë votimi të pavlefshme, e tjerë.

7. Me sistemin e “dhunuar” në mënyrë të njëanshme dhe pa konsensusin e opozitës, duke përdorur aq marifete sa deshi, Rilindja arriti të “grabiste” shumicën qeverisëse, duke i lënë në dorë shqiptarëve përsëri “humbjen”. Prandaj sot “grabitësi-fitues” ngjan me Pirron e Epirit, por që lëpihet e kërcënon për bashkëqeverisje me “të dhunuarin” dhe “të grabiturin”, të cilin turpërisht e “ngushullon” duke i thënë se “unë bëra cfarë desha dhe ti bërë sa munde”….

8. Përfundimi është i qartë: “Dhunimi i njëanshëm” i marrëveshjes së 5 qershorit plus të gjithë marifetet e tjera, vecanërisht “blerja e votës” me paratë e korrupsionit dhe “kërcënimi i votuesve” nga kriminelët, kanë dëmtuar rëndë standartin demokratik e integritetin e “zgjedhjeve të lira e të ndershme” por edhe kanë tjetërsuar rezultatin zgjedhor. Këtë gjë e dinë të gjithë shqiptarët, por edhe pjesa më e madhe e “partnerëve”, pavarësisht tentativave “diabolike” për ta fshehur këtë “grabitje”, që me shumë gjasa do të jetë me pasoja për jetën e të gjithë shqiptarëve të thjeshtë, përvec kupolës së vogël që si ideatore dhe organizatore e kësaj “grabitje” është edhe “përfituesja shqiptare” afatshkurtër, por qe mesa duket do të ketë fatin e Pirros së Epirit. Duhet patur parasysh se kjo shfaqje e shëmtuar, e grabitjes së zgjedhjeve, duket se do ti lërë prap shqiptarët jo vetëm të varfër e të papunë, por mbi të gjitha në dëshpërim të thellë e lëngim, e madje të pashpresë të vazhdojnë të gjejnë ngushëllim te emigrimi!

9. Shënim: Në këtë shkrim janë paraqitur vetëm disa arsye nga këndvështrimi i interesit publik. Nuk është synuar kryerja e një analizë shteruese e cila i përket në rradhë të parë partive politike. Analizë që do të kishte arysetime mbi procesin, zgjedhjet dhe rezultatin zgjedhor. Analiza që do të merrej natyrshëm me të gjithë faktorët apo shkaqet, të brëndshëm e ndërpartiake.