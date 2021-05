Drejtoresha punëson të bijën në doganë! (Dokumenti)

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, drejtoresha e burimeve njerëzore në dogana ka punësuar vajzën në administratën doganore.

Pershendetje doktorr, ju lutem bejeni publik kete lajm Shpeshhere neper dogana jane denoncuar aferat korruptive duke u shmangur nje dukuri teper shqetesuese sic eshte ajo e nepotizmit.

Kemi degjuar dhe se te punesohesh ne administrate doganore duhet patjeter te kesh miq, lek dhe shoke. Rasti qe po permendim eshte ajo e nje nene ku si pergjegjse sektori me pare prane drejtorise se burimeve njerezore ne drejtorine e pergjithshme e doganave ka punesuar te bijen e cila aktualisht eshte tek drejtoria e antitrafikut. Behet fjale per Alfreda Trajani, aktualisht drejtoreshe e komanduar e burimeve njerezore, ka punesuar te bijen Gestina Trajani ne shkelje te plote me ligjin kombetar dhe me nje shqetesim te madh qe na e kane vene ne pah dhe nderkombetaret.

Ndaj rrime pa pune ne te tjeret se na i kane zene fiset vendet e punes