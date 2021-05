Gripi është zhdukur në të gjithë botën gjatë pandemisë

Masat e shëndetit publik që ngadalësojnë përhapjen e koronavirusit të ri kanë pasur efekt shumë të mirë edhe ndaj gripit.

Që në momentin kur koronavirusi filloi përhapjen e tij globale, rastet e raportuara të gripit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë kanë rënë në nivele të ulëta. Arsyeja, mendojnë epidemiologët, është se masat e shëndetit publik të marra për të mbajtur përhapjen e koronavirusit nën kontroll, ka ndikuar gjithashtu edhe në ndalimin e gripit, duke qenë se edhe viruset e gripit transmetohen në të njëjtën mënyrë si SARS-CoV-2.

Sipas Scientific American, rënia e numrit të rasteve të infektuar me grip të zakonshëm ishte e shpejtë dhe universale. Që atëherë, rastet kanë qëndruar në nivele jashtëzakonisht të ulëta. “Thjesht nuk ka qarkullim të gripit”, thotë Greg Polonia, i cili ka studiuar për vite me radhë sëmundjen në Klinikën Mayo.

SH.B.A-ja pati rreth 600 vdekje nga gripi gjatë sezonit të gripit 2020-2021. Në krahasim me sezonin e mëparshëm Qendrat e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve vlerësuan se kishte afërsisht 22,000 vdekje dhe 34,000 dy sezone më parë. Për shkak se vaksina e gripit e çdo viti bazohet në lloje virusesh që kanë qarkulluar gjatë vitit të kaluar, është e paqartë se si do të procedohet në lidhje me vaksinën e vitit të ardhshëm, nëse modelet tipike të sëmundjes kthehen.

Në të njëjtën kohë, me më pak grimca virusi që qarkullojnë në botë, ka më pak mundësi për shfaqjen e një mutacion të ardhshëm, kështu që është e mundur që vaksina 2021-2022 të jetë shumë efektive. Ekspertët e shëndetit publik janë mirënjohës për pushimin. Megjithatë, disa shqetësohen gjithashtu për një përgjigje të humbur imune, sidomos për fëmijët e vegjël. Kjo mund të jetë e mirë ose e keqe, në varësi të llojeve të viruseve që do të qarkullojnë gjatë pjesës tjetër të jetës së tyre.

RASTET E GRIPIT NË TË GJITH BOTËN, SIPAS RAJONIT

Organizata Botërore e Shëndetësisë pasqyron transmetimin e gripit në 18 zona. Tre nga ato rajone shfaqen këtu. Vetëm njerëzit që testohen për sëmundje të ngjashme me gripin, zakonisht rreth 5 për qind e individëve që sëmuren, janë të moshuar.