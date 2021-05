Basha: Fushata jonë nuk ka mbaruar! Do të luftojmë me të gjitha fuqinë tonë deri në fitore!

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi këtë pasdite një takim me 153 kandidatët që morën pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Basha, mësohet se u është drejtuar kandidatëve me fjalët se, lufta do të vazhdojë deri në fitoren përfundimtare.

“Dua të falenderoj secilin nga ju. Ju keni punuar shumë fort me besimin e palëkundur në rrugën tonë, në demokracinë tonë, në vendin tonë. Pavarësisht vjedhjes më të madhe të votave në historinë e Shqipërisë të kryer nga Rama-Doshi, ne sollëm një arritje të madhe për partinë tonë dhe për vendin tonë. Ne, pa hequr dorë nga vlerat tona, u bëmë më të fortë kudo. Tani do të luftojmë me të gjitha fuqinë tonë deri në fitore. Fushata jonë nuk ka mbaruar, ajo vazhdon me energji maksimale. Unë do takoj njerëzit në terren, për t’i falënderuar, për të biseduar me ta, për t’i dëgjuar. Do ju kërkoj që edhe ju të bëni të njëjtën gjë në ditët në vijim. Së bashku do të fitojmë!”, është shprehur Basha.