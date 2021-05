PD e Korçës, Maliqit, Pogradecit, Kolonjës: Jemi përkrah Bashës! Vullneti i shqiptarëve u tjetërsua

Demokratët e Korçës, Maliqit, Kolonjës dhe Pogradecit kanë dalë në krah të kryetarit të PD, ku kanë përcaktuar se vullneti i shqiptarëve u tjetërsua.

PD Korçë

Zgjedhjet u blenë sërish…

Zgjedhjet u egzekutuan që pa filluar procesi…

Leku i krimit tjetërsoi votën e shqiptarëve…

Rama tregoi se nuk ka burrillëk të përballet ndershmërisht….

Populli ka marrë presionin më të madh në këto zgjedhje. Para, kërcënime, premtime, patronazhistët, fletët e votimit me barkod lehtësisht të identifikueshme.

Falenderojmë çdo demokrat që ka mbështetur alternativën më të mirë pavarësisht presionit.

Mirëkuptojmë çdo shqiptar që ka votuar nën kushtet e presionit.

Zgjedhjet ishin qartësisht të manipuluara me të gjitha format e mundshme.

Vullneti i shqiptarëve u tjetërsua nga armiqtë e demokracisë dhe idhtarët e monizmit.

Mafia dhe krimi nuk do të ishin kurrë dakord që vëndi të qeverisej me demokraci dhe punuan fort për të ndalur demokracinë..

Beteja vazhdon…

Se bashku me Lulzim Bashen do ja dalim…

PD Pogradec

Të dashur miq,

PD Maliq

Të dashur miq!

Shume faleminderit dhe mirënjohës për të gjithë ata mbështetës të Partise Demokratike dhe besimit te madh qe kishin dhe vazhdojnë te kenë ndaj liderit tonë politik Lulzim Basha. Një vlerësim tepër i madh shkon per arritjet e degës me punën e palodhshme dhe perkushtimin e madh. Ky rezultat qe arritëm ishte fale demokrateve te vërtetë që dhanë votën e tyre me bindje dhe me shpresën për ndryshim. Në këtë betejë ishin vetëm demokratet e vërtetë, ata qe kërkojnë largimin e liderit tone nuk kanë bërë asnjë ditë opozitë. Beteja e Partise Demokratike do vazhdoje nen drejtimin e Lulzim Bashes dhe do luftojmë me shumë se kurrë që ndryshimi të triumfojë në Shqipëri.

PD Kolonjë

Të dashur anëtar,mbeshtetes dhe simpantizantë!

