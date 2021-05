Shikoni se si Bledian Dema, vellai i shefit te policise voton per persona te tjere!

Shikoni videon dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Doktor mirdita ! Personi ne vidio quhet Bledian Doma vllai i shefit te policise bashkiake Klos . Siç shihet eshte duke votuar per persona te tjere. Nese do te hapen kamerat ne kete qender do te konstatohen shume shkelje ne procesin e votimit duke ushtruar presion mbi komisioneret.