Xhelal Mziu: Bashkimi ynë “TMERR” për Rilindjen…!

Në fakt makineria shtetërore përdori të gjitha hilet kundër Partisë Demokratike. Ndryshoi kodin zgjedhor, i hoqi Dibrës një kga 6 mandatet duke e lënë me vetëm 5 mandate.

Partia Demokratike pati një rritje të ndjeshme, madje nëse llogarisim fletët e votimit të pavlefshme që ishin rreth 5000 vota me siguri do të shkonim tek synimi ynë, marrja e mandatit të katërt.

U ftuan dhe u bënë pjesë e fushatës të gjithë themeluesit, ish zyrtarë të PD të cilët kishin vite që as nuk ftoheshin, as nuk merrnin pjesë dhe as nuk punonin më për PD-në, për arsye që ndoshta nuk ka shumë rëndësi sot.