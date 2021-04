Kreu i PD Kukës: Koha të bashkohemi rreth PD dhe zotit Basha!

Nga Arif REXHMATI

Ata qe ne karrieren e tyre provuan “grushtin e shtetit ne ’91”, “gjeneralin e ’97”, ata qe nuk ishin pjese e protestave “Rama ik” kunder regjimit te instaluar, ata qe provuan nr 1 apo 2 te shtetit, ata qe provuan poste te larta me voten e demokrateve apo te emruar nga qeverisja e PD-se, ata qe nuk lane gje pa thene per njeri-tjetrin dhe sot behen bashke ne studio televizive dhe mezi priten qe te gjenin nje “arsye” akoma te paprovuar per te thirre “Basha ik”!

A thua qe zgjedhjet i manipuloi Basha dhe jo Rama, a thua se blerjen e votes e instaloi Basha dhe jo Rama, a thua se shqiptaret i shantazhon Basha dhe jo Rama, a thua se shqiptaret i burgos Basha dhe jo Rama, a thua se demokracine ne Shqiperi e rrezikoka Basha dhe jo Rama?!

Koha te bashkohemi rreth PD-se dhe z.Basha kushdo qe qe e shikon rrezikun Rama si rrezik per demokracine dhe Shqiperine!

Keta duartrokitesit e “humbjes” eshte me mire te heshtin se nuk i degjon kush me!

Shpesh heshtja flet me shume se klithmat dhe çjerrja e zerit!