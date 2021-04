Denoncimi i fortë i Berishës: Gjykatëset që kalojnë Vetingun festojnë fitoren e PS me yll të kuq në ballë!

Gjykateset qe kalojne vetingun, festojne fitoren e PS me yll te kuq ne balle!

Kjo eshte IIiba Bezati Qirko, kryetare e gjykates se Apelit Vlore, kunata e famozes Pamela Balluku, motres se Ndrikull Grykesise apo Belinda Balluku.

Iliba kaloi ne kundershtim me çdo ligj vetingun me urdher te Edi Rames dhe ndihmen e kunate Pameles.

Shikoni foton dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti Berisha kjo eshte drejtesia jone e depolitizuar.Kryetare gjykates apelit vlore Iliba Bezati Qirko , Kunata e Pamela Qirkos e cila kaloj vetingun me ndihmen e kunates dhe me urdhwr te Edi Ranes ne fushat per PS me shoqet ilegale me kapele me yll ne balle

Fotua eshte bere ne kruje mbas dates 25 prill. Festojn fitoren e partis

Ju lutem anonim!

Ketu me poshte keni dy artikuj te gazetarve serioz investigativ qe deshmojne se vendi i gjykatses kunat ishte ne burg per nje seri shkaqesh te renditura ne ILDKP dhe DSIK

Gjatë seancës dëgjimore Komisioni i Pavarur i Kualifikimit përmbysi raportet negative të institucioneve ndihmëse për pasurinë dhe pastërtinë e figurës.

Zbulohet lidhja e biznesit mes Pamela Qirkos së KPK dhe gjyqtares që iu rrëzuan raportet negative (Dokumetet)

https://www.reporter.al/kpk-konfirmon-ne-detyre…/

https://boldnews.al/…/zbulohet-lidhja-e-biznesit-mes…/