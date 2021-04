Blerja e votave/ Kërkohet zbardhja e tabulateve të Taulant Ballës me bandën e Elbasanit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Prokuroria e Elbasanit është e kapur nga Klani mafioz i Taulant Ballës. Suel Çela, Klement Xhaferri dhe Pjerin Xhuvani janë organizatorët kryesorë të blerjes së votave për Taulant Ballën në Elbasan.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Kerkohet zbardhja e tabulateve te Taulant Bego Yaris me banden e Elbasanit. sb

Zoti Berisha Prokuroria e Elbasanit eshte e kapur nga Klani mafioz i Taulant Balles, Suel Çela Klement Xhaferri dhe Pjerin Xhuvani jane organizatoret kryesor te blerjes se votes ne Elbasan per Taulant Ballen ne Elbasan.

Mehmet Greca ishte arketari i bandes qe paguante per votat e blera. Spak te hetoje tabulatet telefonike te Suel Çeles, Klement Xhaferri me Taulant Ballen gjate fshates dhe para dhe pas ngjarjes,prandaj Taulantit ju be ftyra si kepuce e zeze diten e ngjarjes sepse eshte i lidhur koke e kembe me banden e Elbasanit e cila ishte ne mision dite e nate per blerjen e votes.me respect