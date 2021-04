13 deputetë të qeverisë, dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, janë të prekur nga ligji i dekriminalizimit

Nga Gent STRAZIMIRI

13 nga deputetët e qeverisë, dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, janë produkt direkt, publik, haptazi, i individëve:

* të shpallur publikisht “non grata” nga SHBA,

Ose

* të përjashtuar nga ligji i dekriminalizimit,

Ose

* personalisht të përfshirë në dosjet kriminale “339” e “Shullazi”, etj.

Këtu çështja nuk është më

* “a do pranohet rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit”!

Këtu çështja është a do pranojmë që:

* kjo shoqëri është aq perverse saqë në liri të plotë, e pandikuar nga asnjë shantazh apo miklim, ka zgjedhur me vullnetin e saj për inat të SHBA dhe BE pikërisht ata që duhej të qëndronin sa më larg jetës publike e politike?

Këta 13 deputetë janë diferenca mes qeverisjes dhe opozitës!

Këta deputetë janë “fitorja” e “fituesit” !

KAQ!

#dekriminalizim

#asnjë_hap_pas