Banda e Ramës drejt fundit, Pampuri: Vëzhgues të çertifikuar nga KQZ dhunuan komisionerët

Kandidatja demokrate, Oriola Pampuri, është shprehur në lidhje me dhunën që ndodhi në qendrën e numërimit në shkollën ‘1 maji’ ku pati një përplasje fizike midis komisionerëve.

Pampuri tha se dhuna u shkaktua nga dy persona të paidentifikuar që ishin futur në brendësi të KZAZ-së me mjet identifikimi. Sipas saj, personat e paidentifikuar dhunuan komisionerin e PD-së dhe një të afërmin e tij.

“Kur futën numëruesit tanë në KZAZ gjetën dy persona me mjet identifikimi nga KQZ, të cilët nuk njiheshin as nga PS dhe as nga KQZ. Janë persona të paidentifikuar për të cilët kemi njoftuar policinë për këtë”, tha Pampuri.

Gjatë konfliktit fizik midis palëve u përdorën edhe karriget.