Në 2 makinat e bandës së PS u gjetën para dhe karta ID! Berisha: Krimineli Ardi Veliu mashtroi publikisht shqiptarët

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar edhe njëherë fshehjen nga ana e policisë dhe drejtorit të saj, Ardi Veliu të ngjarjes së Elbasanit dhe të faktit që autori në kërkim për këtë ngjarje Klement Xhaferri kishte me vete në makinë, karta identiteti, pasaporta biometrike, si edhe fletë votimi, tashmë të provuara si prova nga Prokuroria, ndërkohë që Veliu mohoi të kishte të tilla.

Postimi i plotë i ish-kryeministrit Berisha

Breaking News!

Raporti zyrtar mbi ngjarjen tragjike ne Elbasan!

Krimineli Ardi Veliu mashtron publikisht shqiptaret.

Ne makinen e banditeve trafikantit Greca dhe vrasesit Klement Xhaferi u gjenden sipas raportit te policise dhjetra karta identiteti, pasaporta biometrike, flete votimi, blloke pagesash deri dhe shkop policie.

Ndersa kryehorri i pafytyre ne krye te narkopolicise u tha shqiptareve se nuk u gjenden materiale zgjedhore.

Perveç kesaj ne raportin oficereve te policise ne vend ngjarje drejtuar kryehorrit ne krye te narkopolicise dhe narkoprokurorit te Elbasanit thuhet se u gjeten 3 lloj gezhojash cka tregon se ne drejtim te aktivisteve te Pd u qellua nga dy gryka zjarri, Ardi Veliu mashtroi duke thene se u gjeten dy lloj gezhojash.

Ketu me poshte keni raportin e dy oficereve te policise gjyqsore per ngjarjen qe pergjaku Elbasanin, i cili deshmon vertetsine e plote te deshmive te veprimtareve te PD per ngjarjen tragjike dhe manipulimin e ngjarjes nga autori i vrasjes se vertet dhe puthadori i tij Ardi Veliu! sb