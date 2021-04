Paloka: Ka nisur kthimi i reultatit, shqiptarët kanë votuar për ndryshimin!

Kandidati i PD, njëherësh drejtuesi politik i qarkut të Durrësit, Edi Paloka tha se, tashmë ka nisur kthimi i reultatit.

Ai theksoi se loja e Edi ramës për të numëruar kutitë e PS dhe ër ta shitur si fitore tashmë po i del boja.

Paloka theksoi se shqiptarët kanë votuar për ndryshim dhe në fund ndryshimi do të fitojë.

‘Ka filluar tashmë kthimi. Thirrja e Edi Ramës po bën që të futen qendrat e PS të parat, tashmë pak nga pak ka nisur kthimi. Edhe Sukthi ka kthyer që është bastin i PS. Prisni dhe do të shihni se çfarë kemi thënë do të dalë tërësisht. Shqiptarët kanë votuar për ndryshimin dhe ndryshimi do të vijë’, tha Paloka.