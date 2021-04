Doshi shan dhe kërcënon gazetarin

Rakipllari ishte i ftuar në Neës 24 dhe së bashku me të ftuarit e tjerë po flisnin për subjektet politike, por shpeshherë përmendën edhe emrin e Tom Doshit.

Ky i fundit është lidhur ‘live’ me emsiionin në një bisedë telefonike, ku i ka thënë Rakipllarit që të ketë turp që është marrë gjithë kohën me emrin e tij.

Ndërkohë gazetari i ka kujtuar Doshit që është ‘non-grata’ në SHBA dhe i ka kërkuar që të zgjidhë njëherë mosmarrëveshjet me Amerikën, por debati ka degraduar dhe kryetari i PSD-së ka përdorur edhe fjalë banale në drejtim të gazetarit, ndërkohë që gazetari ka kërkuar që Doshit t’i mbyllet telefonata. KJo ka sjell irritimin e Doshi që e ka sharë me një fjalor të ulët edhe duke e kërcënuar. “O k.rve do të … robt” kanë fjalët prej ordineri të Doshit.