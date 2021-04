PD fiton zgjedhjet në Tiranë, bashkë me LSI mbi 20 mandate, PS humbje të thellë

Sondazhet e para tregojnë se ka humbje të thellë të PS në Tiranë.

Partia Demokratike dhe Lulzim Basha kanë rikuperuar bindshëm rezultatin në qarkun e Tiranës krahasuar me zgjedhjet e 2017. Sipas Exit Poll të tretë të Rtv Ora dhe Antonio Notos, PD rezulton parti fituese në këtë qark me 16-18 mandate deputetësh. Pas saj vjen PS me 15-17 mandate.

LSI do të marrë 1-2 mandate. PSD e Tom Doshit ndërkohë mund dhe nuk mund të marrë një mandat.

Aleanca për Ndryshim, LSI së bashku me PD mund të shkojnë në 20 mandate në Tiranë.