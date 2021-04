Basha nga Elbasani: Jam këtu sepse dielli po shndrin. Dilni dhe votoni masivisht. Kjo është dita e demokracisë!

KOMUNIKIMI ME MEDIAN I KRYETARIT TË PD, LULZIM BASHA NË ELBASAN

Gazetarja: Jo rastësisht besoj jeni në Elbasan?

Lulzim Basha: Unë nuk jam kurrë rastësisht në Elbasan, vetëm rastësi nuk ka këtu. Kam një vëmendje dhe një dashuri për këtë qytet të cilit kam patur nderin t’i shërbej si deputet dhe ku vlerësoj qytetarinë, vlerësoj mençurinë, vlerësoj kulturën dhe shpirtin e dijes e të shkencës që i kanë dhënë kombit shqiptarë figurat e shquara dhe qytetarinë me të cilën Elbasani sot po del masivisht të votojë për të ardhmen e tij, për të ardhmen e familjeve të Elbasanit, për të ardhmen e Shqipërisë. Ndaj, dua t’ju bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që nuk kanë dal akoma të votojnë, të dalin masivisht, në veçanti tani pas orarit të drekës familjare, të kësaj të diele të bukur plot me diell, të dalin masivisht, të votojnë për fëmijët e tyre, për familjen e tyre dhe për të ardhmen e Elbasanit dhe të Shqipërisë.

Gazetari: Si ka vijuar deri tani procesi? Ka pasur problematika?

Lulzim Basha: Në këndvështrimin e vëzhguesve tanë në teren ka një pjesëmarrje shumë të mirë, por ka akoma qytetarë të cilët duhet ti drejtohen kutive të votimit dhe thirrja ime për ta është: Mos prisni shans të dytë, kjo është mundësia juaj. Dilni masivisht! Merrni me votën tuaj fatin e fëmijëve tuaj, e familjeve tuaja, në dorën tuaj. Masivisht drejt kutive të votimit deri në orën 7. Tani kanë ngelur dhe ato 4 orë, 3 orë e gjysmë, masivisht drejt kutive të votimit! Kjo është thirrja që i bëj gjithë qytetarëve të Elbasanit dhe gjithë qytetarëve shqiptarë kudo ku ndodhen që nuk kanë votuar akoma nga Elbasani i qytetarisë, në këtë ditë të bukur pranverore pas një dimri të gjatë. Faleminderit!

Gazetari: Lideri i opozitës mund ta bënte këtë thirrje në Tiranë apo…

Lulzim Basha: E kam bërë nga Tirana, po e bëj nga Elbasani, për pak do ta bëj edhe nga Durrësi. Për një arsye shumë të thjeshtë, jemi bërë pothuajse një lagje, kjo për shkak edhe të lidhje të mëparshme të mijave me Elbasanin, mund të kisha shkuar edhe në Durrës në fillim por erdha më shpejt në Elbasan se sa në Durrës, tani që këtu do të shkoj në Durrës që ta bëjë dhe atje këtë thirrje. Natyrisht ka edhe qytete të tjera ku mund të shkoja, por dita është e kufizuar, mesazhi është i njëjtë, dilni dhe votoni, është dita juaj, është dita e fuqisë tuaj me votën tuaj. Faleminderit, një falënderim të veçantë për mediat, për mbulimin që po i bëni kësaj dite shumë të rëndësishme që është dita më e rëndësishme sepse janë zgjedhjet më të rëndësishme dhe këtë thirrje e kam edhe për ju, mos harroni pas këtij misioni të rëndësishme që keni të shkoni dhe ju si gjithë qytetarët e tjerë të shkoni të votoni për veten tuaj, për familjet tuaja, për mediat dhe për një Shqipërinë europiane.