Basha konfirmon fitoren: Shqipëria fitoi!

Kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, Lulzim Basha, në një dalje publike nga selia blu, u shpeh optimist për fitoren e Aleancës për Ndryshim.

“Faleminderit të gjithë qytetarëve shqiptarë që zgjodhën ndryshimin. Kjo është një fitore e qartë për popullin shqiptar, një fitore e qartë për Aleancën për Ndryshim.

Vullneti i popullit është në kutitë e votimit. Unë kam besim të plotë se numëruesit dhe komisionerët do ta përmbyllin këtë proces me përgjegjësi me durim dhe sipas ligjit

Dhe siç e kam thënë në fillim të fushatës në fund të këtij procesi, Shqipëria fiton”, u shpreh Basha.